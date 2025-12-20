至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要

「至八會」成員、1979年香港小姐季軍鍾慧冰日前接受前TVB主播方健儀的網上節目《女人方言》訪問，罕有地深入剖白其跌宕起伏的人生。鍾慧冰從年少時移民美國、贏得港姐季軍，人生起步看似幸運順遂，但後來經歷婚姻失敗、因雷曼事件損失八位數身家、三度小產，甚至患上罕見的血管炎一度被斷言命不久矣，最終憑著「永不放棄」的精神，迎來今天的隨遇而安。

鍾慧冰原生家庭不溫馨

訪談中，方健儀以「一手好牌」來形容鍾慧冰的早年生活。鍾慧冰分享：「其實我喺上海出世嘅，跟住一歲唔夠呢，就嚟咗香港。跟住我係一直跟我嫲嫲生活嘅，我到成7歲先見返我嘅父母。如果我冇出嚟香港呢，喺嗰個日子……如果我仲喺上海嘅話，我可能只不過係一個紅衛兵。」鍾慧冰14歲便移民美國，在紐約的大學畢業，22歲回港參選香港小姐便勇奪季軍，可謂智慧與美貌並重。然而，鍾慧冰坦言，看似美好的開局背後亦有複雜的家庭故事。她透露自己與任職醫生的父母關係疏離，在美國的校園生活也曾因種族歧視而經歷欺凌，年少時並不快樂。

鍾慧冰婚姻觸礁：前夫好多女友

談及婚姻，鍾慧冰在事業如日中天時，渴望建立家庭，於28歲時與從事證券行業的前夫結婚。婚後她一度淡出，專心相夫教女。鍾慧冰首度公開談及曾三度流產，她說：「我淨係小產都三次……我結婚就因為想生小朋友。你話係咪好恨有，都又唔係，但係當你跌咗幾次之後呢，你就好恨有囉！」而在最疼愛她的嫲嫲出殯當日，她竟發現自己再度懷孕。當時一位命理師曾指她的命格是「紅白二事會一起來」，沒想到一語成讖。

可惜好景不常，女兒出生後，她患上產後抑鬱症，更曾想尋死。她說：「因為太多嘢發生，當時我前夫去咗台灣，嗰陣佢返唔到嚟香港，因為佢咁啱喺台灣有單官司要處理……嗰陣我仲坐緊月，我日日抱住我個女就覺得好淒涼，我聽Helen Reddy嗰首歌〈You and Me Against the World〉……我就係咁喊，『嘩，係咪應該抱住個女跳落去呢？』」

鍾慧冰發現前夫出軌啞忍10年

後來前夫的官司圓滿解決，但他回港後陪伴妻女並未令婚姻更幸福美滿。鍾慧冰後來發現前夫有婚外情，為了女兒她曾經啞忍10年。她說：「好快我又發覺……婚姻出現咗好多問題。（與前夫）個人生價值觀又唔係好同，跟住就發覺原來佢都好多女朋友。開頭我嘗試忍受，成日就迷信話，屋企呢應該要有爸爸媽媽，就對個細路會好啲嘅。」壓垮婚姻的最後一根稻草，是2008年的雷曼事件，令她畢生積蓄幾乎化為烏有，損失高達八位數字。這次重創令她毅然決定離婚，更灑脫地表示：「錢都可以唔見，男人都唔使要啦！」

鍾慧冰患罕見血管炎

近年鍾慧冰再迎來另一個大劫，2016年她因免疫系統失調患上罕見血管炎，醫生甚至斷言她如果病發可引發器官衰竭，可能不出數天便會離世。當時她身體機能嚴重受損，手腳無力，連拿筷子、扣鈕扣等簡單動作也無法完成，但她憑著驚人意志，積極接受中西醫及物理治療，最終奇蹟康復。

鍾慧冰：所有事情都會過去

走過人生重重難關，鍾慧冰最感謝「至八會」一班好姊妹。在投資失利、身心俱疲的日子裡，幸得她們的陪伴和支持，透過一起學畫畫療癒心靈，更因此開辦畫展、出書，開創了人生的新篇章。如今，鍾慧冰活躍於演藝事業，與女兒關係親密如姊妹，更開設個人YouTube頻道，以樂觀積極的態度分享人生。她勉勵所有正經歷困難的女性：「永不放棄，所有事情都會過去。」

