前港姐季軍女兒慘遭大媽撞落河 星媽奮勇救摯愛亦被扯下水 後續曝光成一世陰影

現年68歲的鍾慧冰，早在她14歲時已移居美國生活，畢業於美國紐約大學經濟系，1979年回流香港參加香港小姐，擁有高學歷的她最後還贏得季軍。甚有生意頭腦的她，從商多年成為公關公司老闆。她與前夫所生的的女兒林靜莉，大學畢業後亦加入娛樂圈，兩母女經常拍片分享到社交平台，又不時在網上互動，感情十分好。近日林靜莉在其IG的限時動態分享貼文，憶述小時候被人撞落水中，媽媽鍾慧冰為了救她，結果兩母女慘變「泥人」。

鍾慧冰母女齊跌落水

林靜莉在貼文中表示重遊意外的舊地：「今日嚟到我嘅童年陰影拍野- 香港濕地公園，記得細細個過呢條橋嘅時候，我怕曬要媽攬住我，阿媽仲用件褸遮住我個樣點知行行吓俾個大媽用勁重嘅背囊一野撞我，我就跌咗水，阿媽為咗救我扶起我，點知我就一野扯埋佢落去，最後我由頭濕到到尾，仲飲咗兩啖泥水，好彩水唔深」最後還轉標註問媽媽：「 你記得我？」之後鍾慧冰亦在IG回應女兒，表示印象深刻：「這件事深印腦海，為了救你，我跳埋入水灌入大口泥水，然後全面全身泥透內外衣褲，慢慢爬番上岸，再拉住你衝往女廁，一路上途人側目紛紛讓路，因我們一大一小一高一矮兩個泥人，成為了當日下午濕地公園內最有趣的風景」。

鍾慧冰曾被丈夫背叛

鍾慧冰當年與圈外男友結婚後，於1996年誕下女兒林靜莉，卻在懷孕初期得知老公另結新歡，婚姻已陷入危機，最終離婚收場。鍾慧冰曾投資雷曼兄弟控股，原打算離婚後用該筆資金供女兒讀書，2008年卻爆出雷曼事件，導致鍾慧冰積蓄化為烏有，為解財困復出幕前。而鍾慧冰早年亦曾患罕見血管炎，一度半身癱瘓，憑驚人意志克服困境。

