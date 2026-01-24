TVB富貴女星住內地酒店嬲到想瞓走廊？ 遇一情況深夜大控訴：真係要出街瞓

現年45歲的馬來西亞拿督大千金莊思敏（Jacquelin），有指其家族資產估計約8億元，家住山頂獨立屋。去年10月，莊思敏在無預警「再婚」，與拍拖一年多的高級督察黃耀彬（Matthew）在峇里島舉行婚禮。不過，莊思敏透露並沒有正在簽紙註冊，亦不打算生小朋友，更不打算補辦婚宴，一切從簡。婚後即繼續投入工作的她，日前拍片投訴指入住內地的酒店房內溫度高達28度，令她熱到無法入睡，揚言熱到想搬出走廊瞓！

莊思敏：熱到一個點

莊思敏在IG及抖音分享短片，並寫道：「點解酒店無冷氣」為標題，她在片透露自己身處在廣州佛山一間酒店房間，見她身穿一件頗厚的針織上衣，勞氣地說：「 好瘋癲呀！我昨晚竟然熱到瞓唔著呀！出面8度，（拍片者：係呀，個玻璃係凍㗎！）而家室溫係28度咁呀大佬，熱到一個點喎！」莊思敏表示明白北方地區天氣寒冷，通常會開暖氣，但亦會給客人選擇，因應有來自不同地方客人的生活習慣，然後繼續激動地說：「我嚟到廣州佛山，竟然間酒店同我講個房係無得調較冷氣，只得暖氣，出面係講緊8度，但我現在室內係28度！」

莊思敏獲網民建議裸睡

熱到發滾的莊思敏再續說：「最嬲係咩？佢個走廊嘅冷氣大過我間房，我同佢講你唔需要多，只係畀返走廊溫度我就得嘞，走廊嘅溫度係完全舒服㗎，我依家係直頭想拖張床出去瞓走廊呀，真係要出街瞓呀呢鑊！」不少網民亦紛紛向她提出建議：「乾脆脫衣服」、「直接開門瞓」、「即刻去買把風扇」等等，前東張女神黃穎君亦身同感受，並留言表示：「I got you！關暖氣開窗以為好啲，點解地板都係自動發熱嘅！」而體育主持莊琬晴也曾遇上同樣經歷：「我有次去首爾都有咁嘅經歷，仲要開唔到窗」，莊思敏亦深表同情，並以喊樣emoji公仔回覆對方。

