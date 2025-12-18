TVB女星戶口突增120萬！三步識穿騙局：佢並唔係香港居民 反被威嚇報警兼控告

45歲已故大馬拿督莊寶千金莊思敏（Jacquelin）今年10月無預警再婚，與拍拖未夠兩年的高級督察黃耀彬（Matthew）在峇里島舉行婚禮，但二人沒有註冊，亦不打算生小朋友。莊思敏婚後即復工，卻自爆有朋友借錢不還，工作上又被拖數，非常無奈。臨近年尾，莊思敏再遇騙徒，昨日（17日）拍片放到社交平台，提醒大眾要小心，以免招致損失。

莊思敏接外地工作會小心

莊思敏今次遇騙子與工作有關，她表示上星期有客戶以WhatsApp聯絡，稱想邀請莊思敏到海外工作。莊思敏坦言出埠工作會比較小心：「咁出埠工作，呢個時候大家都知會比較小心啦，會問清楚去邊度啦，做啲乜嘢啦，個行程會點樣啦，甚至乎其實我會要求，係由我自己呢邊去安排呢個機票，同埋住宿嘅。」

相關閱讀：45歲莊思敏再婚嫁高級督察嫩夫竟然冇註冊 沒計劃生小朋友老公尊重意願

莊思敏指對方最初好爽快，並且已到報價階段：「咁當我提出晒所有嘅要求嘅時候，個客非常之順攤，就話『冇問題，可以呀，總之時間就會定喺農曆年前，大概1月就出發啦，做三日嘢，喺東南亞嘅地方』咁樣。然後我哋話好啦，咁報咗個價畀佢。」

莊思敏發現流程有誤

莊思敏提到一般接洽工作，正常程序需要簽約及落訂，但騙徙便開始有「特別操作」，莊思敏透露：「咁正常程序一定會落訂啦、會簽約㗎嘛，但係個客竟然係非常之趕時間，就話『得㗎喇！冇問題，你畀個賬戶號碼我先。』咁我哋就照畀咗個公司嘅賬戶佢啦。」

之後的過程就如不少人曾經中招，「入票黨」以各種理由要求退錢。莊思敏直言合約細節未傾妥，亦未簽約，對方已報稱入數到戶口，還錯手打多1個零，要求好將款項退回。莊思敏嘲諷對方：「已經覺得十萬個為甚麼啦，勁奇怪啦，因為大家通常都會打訂啦，一定要簽好晒合約啦，因為雙方都要保障自己嘛，好少會遇到個客順攤到呢個程度。」

莊思敏揭前言不對後語

莊思敏查核銀行戶口後，發現對方以支票方式入數，顯示銀碼為120萬元。莊思敏更揭發對方前言不對後語：「呢位朋友就同我講，佢並唔係香港居民。咁我就問佢『咦？係你點入賬㗎？』咁佢就俾咗個轉賬嘅Cap圖我喎，跟住個轉賬Cap圖亦都係出現十萬個奇怪地方啦，就係佢用咗個美元戶口，就轉賬去我踲港元戶口。」

莊思敏發現問題後已踢爆對方，轉賬Cap跟銀行戶口顯示入支票，已對不上，更跟對方稱支票未到賬，只是顯示一個數字。沒料到騙徙開始發爛：「跟住佢就發脾氣喇！佢就話我係一個騙子。佢就話『你而家你收多咗我錢，你唔退返啲錢俾我，你即係呃我哋公司，我會去報警處理。』」

莊思敏叮囑不要被嚇怕

莊思敏見狀便提出安排對方公司的香港職員會面，一同到銀行處理，但騙徙只不斷稱要報警，以及控告莊思敏。莊思敏使出撒手鐧：「咁我當然唔理佢啦。我話『唔緊要㗎，其實條數呢，聽日呢一定會消失嘅，因為你係入票啦，同你畀我嘅資料係對唔上啦，我相信聽日銀行就會 recall 咗嗰筆錢㗎喇。我話其實你都係發行空頭支票，其實都係違法嘅。』」對方即消失。

莊思敏昨日在IG留言要小心入票黨：「大家真係要好小心，千祈唔好驚同心急，騙徒係會不停嚇你，但只要你睇清楚，可以同銀行核實，佢就會知難而退，有懷疑可以搵朋友一齊去分析或者直接打18222求助。#小心騙案 #入票黨」。

相關閱讀：莊思敏無預警再婚嫁高級督察黃耀彬後首發文 夢幻童話式婚禮曝光 場面奢華入夜享煙花盛宴