微辣「六毫子」打破沉默逐點反擊阿晶離世8大指控 坐着做一事惹爭議 網民唔收貨：都係第一次見

澳門YouTube頻道「微辣」前經理人Jane阿晶（劉靜儀）在2023年7月自殺身亡，阿晶生前曾在IG撰千字「遺書」剖白深受情緒病困擾、還疑似指控遭「微辣」員工集體欺凌，加上曾自爆被「微辣」台柱舊愛加蔥（林茂發）強逼墮胎，引發網民杯葛潮，逼使微辣宣布「暫停更新」，不少成員相繼離巢獨立發展。

「六毫子」陸志豪反駁網上流傳的指控

微辣創辦人之一「六毫子」陸志豪在去年1月曾委託律師發出律師信，針對一些嚴重失實報導，要求公開道歉聲明及澄清事實，同年11月案件宣判，微辣感謝法庭還了我們的清白：「法庭的裁決，證明了我們一直所說的都是事實。」「六毫子」陸志豪昨日（2026年1月23日）在社交平台發布一段半小時的影片，逐一反駁網上流傳的八大指控，重點澄清與阿晶生前的種種糾紛。

相關閱讀：微辣六毫子針對嚴重失實報道作反擊 企硬發律師信：捍衛名譽人格尊嚴

「六毫子」力證「欺凌」與「恐嚇」之說純屬捏造

「微辣」前經理人Jane阿晶離世後，「六毫子」陸志豪曾在社交網撰千字文稱「十年以來，我希望為大家帶來快樂而不是仇恨」，並為三點不實指控作出澄清，包括自己不曾欺凌任何人、從沒威脅阿晶簽署任何聲明、從沒透過黑社會分子以不法手段傷害或恐嚇任何人，對此網民反應兩極。今次「六毫子」陸志豪在影片中詳細引用對話記錄及時間線，力證「欺凌」與「恐嚇」之說純屬捏造，他指出阿晶實際上是在2021年8月20日才正式離職，且事前無預警，並解釋當年「興」玩「喊相 Filter」：「 因為當時Johnny Depp打贏官司， IG製作了一個新的濾鏡，而且全世界大部份年輕人都喺度玩緊呢個濾鏡，但係喺2023年悲劇發生之後，有啲有心人士將佢哋嘅相片進行惡意解讀同拼湊。」

「六毫子」坐着鞠躬向受牽連同事致歉

對於團隊在阿晶離職當日「打邊爐直播」慶祝，「六毫子」陸志豪亦作出強烈否認，他澄清該次直播發生於8月27日，與阿晶離職的8月20日相隔整整七天，為了證實雙方並非「不歡而散」，「六毫子」陸志豪公開了阿晶離職當日的WhatsApp對話記錄，記錄顯示雙方溝通平和，阿晶甚至向他表示「多謝你」。「六毫子」陸志豪反問：「試問一個如果被欺凌而離職嘅人，又點樣會有一段咁樣嘅對話？」過去兩年之所以保持沉默，「六毫子」陸志豪解釋因澳門法律的司法保密原則，直至2025年10月，澳門法院完成審判後，「六毫子」陸志豪才得以公開判決內容：「我哋的確冇能力可以繼續維持一個100人嘅團隊，考慮各方因素後，我哋選擇退租。悲劇發生之後，每個人都有唔同嘅諗法、唔同嘅人生規劃，亦都需要生活，我好抱歉連累咗大家，呢個係我最大嘅責任」。」並坐着鞠躬向受牽連的同事致歉。

相關閱讀：微辣阿晶離世｜疑似晶媽手寫信流出！首開腔回應六毫子聲明 怒轟加蔥懶理阿晶墮胎

影片播出後網上仍有不同聲音

影片播出後，網上仍有不同的聲音，有人說：「坐喺度鞠躬，我都係第一次見。」、「最對唔住嗰個唔係你，係加蔥。私人感情問題處理唔好累大家。」、「講真，你而家講咩都冇用，都已經唔會改變到任何嘢，對所有人嘅傷害已經發生咗，你而家先出嚟講呢啲嘢，點解唔一早出嚟解釋清楚？同埋你道歉可唔可以企起身？」、「我覺得時候嘅態度先係最大嘅問題。」、「鞠躬意思：請安、低頭、彎腰或屈膝以表示尊敬、屈從或羞愧。 坐低鞠躬？」、「坐喺椅低頭道歉，係舒服啲既。」、「但係後尾拍嗰啲好尷尬，完全笑唔出。」、