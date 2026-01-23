51歲「硬朗男星」確診罹患血癌  宣布無限期停工  棄影從政變黨魁一生傳奇

曾以電影《大逃殺》中「川田章吾」一角深植人心的日本前男星、現任「令和新選組」黨魁山本太郎，於1月21日投下震撼彈，宣布因罹患惡性血液癌症「多發性骨髓瘤」前期，決定辭去參議員職務，並無限期停止政治活動，令日本政壇及廣大粉絲震驚不已。

山本太郎影壇轉戰政壇

現年51歲的山本太郎，1991年以舞蹈比賽踏入演藝圈，活躍於影視界，曾演出《熱力十七歲》、《金田一少年之事件簿》等多部知名作品，並以《MOON CHILD》等片獲得電影獎項肯定。

山本太郎豎立反建制形象

然而，2011年東日本大地震後，他毅然投身反核運動，並於2013年成功當選參議員，自此棄影從政。 2019年，他更成立「令和新選組」並擔任黨魁，以其鮮明的反建制形象，成為日本政壇極具話題性的人物。

山本太郎健康亮紅燈

山本太郎透過官方YouTube頻道說明，去年秋天健康檢查時發現罹病，雖仍處於前期，不需立即化療，但若病情惡化，恐有性命之虞。 他坦言，過去總自詡為「心理怪物、體力怪物」，長期過度勉強自己、承受龐大壓力，或許是健康崩潰的關鍵。 如今深刻體會到「現實中並不存在那樣的人」，為了守護自己的生命，必須辭去職務，專心休養。

山本太郎暫別非放棄

儘管宣布無限期停工，山本太郎仍向支持者溫情喊話，強調「心裡是有打算要回來的」，展現對未來的復出決心。 面對無法完成任期的遺憾，他也誠摯地向選民及工作夥伴道歉。 消息一出，各界紛紛湧入祝福，期盼這位鬥士能早日戰勝病魔，重返他所熱愛的舞台。

