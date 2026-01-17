Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吸毒男星曝光入獄4年監房生活 12名獄友一房輪流解決生理需要 自爆一原因無法自然排出

影視圈
更新時間：20:00 2026-01-17 HKT
發佈時間：20:00 2026-01-17 HKT

台灣男星張峰議早前推出首張專輯《有故事的人》，接受台媒《TVBS》專訪時，自揭曾因吸毒、持有槍械，被判入獄4年。張峰議憶述當時在獄中生活，坦言12人共處一室毫無隱私，連「生理需要」都在有默契下輪流解決。

張峰議鐵窗生涯較幸運

張峰議在訪問中提到當年的鐵窗生涯，在惡劣環境下，張峰議自認算是幸運的一人，因擔任幹部又會彈結他，被選入監獄的「才藝工廠」，有機會學習創作及練琴，甚至代表監獄出外比賽。

相關閱讀：《好小子》爆紅童星顏正國患肺腺癌逝世終年50歲   曾因綁架勒索入獄11年 洗心革面成億萬票房導演

張峰議提到最畏懼是假日時間，平日還有機會外出上課或工作，但到假日就只能全日留在舍房內。面對12名成年男的擁擠環境，如有人有生理衝動，只能依靠眾人有「默契」迴避視線，輪流開放式廁所角落解決。

張峰議懊悔誤入歧途

張峰議尷尬表示，12人共處一室，每次有人要解決「生理需要」，房內便會變得鴉雀無聲，張峰議在極大心理壓力下，無法如其他人一樣「自然排出」。張峰議出獄後對昔日誤入歧途，感到懊悔。

