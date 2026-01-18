Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面

更新時間：20:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：20:00 2026-01-18 HKT

美國童星出身的女演員Kianna Underwood近日傳出發生交通意外，當地時間於1月16日在紐約遭一輛黑色私家車撞倒，更被捲入車底拖行，當場死亡，終年33歲。多間美媒取得事發時的閉路電視畫面，曝光意外經過。

Kianna Underwood被拖行一個街口

據《紐約郵報》報道，Kianna Underwood於當地時間周五約早上6時50分，在Brooklyn的一個路口準備過馬路期間，遭到一輛駛至該處的黑色福特SUV私家車猛烈撞擊。美媒《CBS NEWS NEW YORK》及《Eyewitness News》分別取得的CCTV畫面所見，肇事車輛在意外撞倒人後，未有停車查看，而是駛離事故現場，當時Kianna Underwood捲入車底，遭拖行近一個街口，於Osborn Street與Pitkin Avenue的路口發現Kianna Underwood。

相關閲讀：大熱劇集女星過馬路被撞至頭部重創 送院搶救不治終年60歲 2023年代表作變遺作

救護人員趕抵現場時，確認Kianna Underwood因傷勢過重，已無生命跡象，宣告死亡。當地執法部門針對是次肇事逃逸案件，已展開調查。據《Variety》較早前報道，警方未逮捕任何涉案嫌疑人，而肇事車輛在案發後失去蹤影，警方呼籲目擊者提供線索，希望盡快將肇事司機繩之以法。

Kianna Underwood涉足影視舞台劇界

Kianna Underwood以童星身份出道，涉足電視、電影、舞台劇界。2005年曾出演Nickelodeon兒童頻道知名喜劇節目《All That》，亦曾為動畫《Little Bill》的「Fuschia Glover」一角聲演，從1999年至2004年長達23集。Kianna Underwood曾演出Kevin Hart主演的電影《Death of a Dynasty》、《The 24 Hour Woman》，以及知名音樂劇《Hairspray》於美國首輪巡演，Kianna Underwood飾演「Little Inez」一角。

相關閲讀：26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅

女星Camryn Magness去年意外身亡：

