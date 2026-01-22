王晶揭秘香港娛樂圈黑暗面 影帝曾遭槍威逼拍戲 200人圍堵片場諗計帶女星逃出

70歲著名導演王晶近年在多個社交媒體拍片爆娛樂圈秘聞，近日影片提到娛樂圈與黑道之間的驚人內幕，王晶坦言自己曾親身經歷多次驚險交鋒，連劉德華亦試過被強逼拍戲。

王晶：甚麼妖魔鬼怪都看過

王晶開首先提起幾宗槍擊事件：「我40來歲，甚麼妖魔鬼怪全都看過。在你公司門口一槍打死你，在永盛門口開了三槍，帶著槍去跟劉德華的經理人要檔期，把女孩綁走，十幾個男的把一個女孩子打斷了十根肋骨，甚麼都有。」

王晶又分享親身經歷：「我拍戲那個地方，有一個小大哥吧，在那大排檔吃飯、在喝酒，我們就在另外一邊拍。他過來敬酒，那我就說『我拍戲不喝酒，就是對不起啊』。他就走了。轉頭他帶著200多人下來，收保護費。」

王晶吃暗虧用錢解決麻煩

王晶指當時正跟鍾楚紅、張敏開工，擔心生意外：「我在拍鍾楚紅跟張敏，然後我就跟鍾楚紅說：『待會有甚麼事，我123，就上我的車，我開輛很厲害的跑車。你上我的車，我就撞開人走了，我不管的了，看我眼神辦事。』」幸而甚麼事也沒有發生，但因為自己是製片而吃暗虧，最終要用錢解決麻煩，王晶坦言那個年代時有發生。

王晶又記得有一次在西貢拍戲，當中有成奎安（大傻），對方曾試過跟流氓起衝突，險些動手。之後成奎安到場開工，被流氓知道後召集人馬搵他：「旁邊的製片發現了，就上來跟我說。我說這個事情不能告訴大傻，不然他也叫一百幾十人來，那就不用拍了今天晚上。可是不叫他們上來、把他打傷了，我怎麼辦？也是有問題。」

王晶曾試過被六人圍毆

王晶為保障眾人安全，便智取搵幫手：「我們看我們有多少人可以動員，在那個地方距離邵氏公司很近，邵氏有甚麼武器全拿下來。就是如果我們走30個人出去也打不成的，他們會走的。另外再報警，然後他們派出幾輛警車，繞了兩三個圈，那幫人自動就散了，知道討不了好處了。」

不過王晶亦試過被6人圍毆：「我也被人家六個人打過，是五個人抓住我，然後一個人打了我一拳就跑了，就是交代嘛，很明顯。因為我聽過一個理論，就是我要打你兩巴掌，我就得獅子搏兔，我要叫10個人過來打你兩巴掌，你不會反抗的，因為你知道反抗會更慘，你就很容易地啪啪打完走，交代了。」

王晶分析教訓取命分別

王晶解釋如果對方只是想教訓你，就會有很多人，相反要滅口，最多只會有2至4人：「因為當時香港黑道要殺人，就是兩個到四個，跑路容易、走的時候容易。做完了你很大堆人，很容易有一兩個落後被抓到的。你兩個到四個，一動手動完了刀一扔，身上的衣服一脫就走了，都是這樣做的。」

