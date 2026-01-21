Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億

影視圈
更新時間：09:00 2026-01-21 HKT
發佈時間：09:00 2026-01-21 HKT

有「現代韋小寶」之稱的鄧兆尊，坐擁三位紅顏知己，其雄厚財力一直是城中熱話。坊間盛傳他繼承父親新馬師曾的15億遺產後，即使最窮的時候，身家仍有1億。這個「都市傳說」流傳多年，近日終於有內地網民在街頭「捕獲」鄧兆尊，並當面求證，而鄧兆尊的反應，再次引起網民熱議，似乎間接揭示了他真實身家的冰山一角。

鄧兆尊當面被問「窮得只剩1億」傳聞

根據網上瘋傳的影片，當時身穿迷彩外套的鄧兆尊，被一名女子直接提問：「你最窮的時候真的只有一個億嗎？」面對這個單刀直入的問題，鄧兆尊先是微微一怔，隨即嘴角上揚，露出一絲輕蔑的笑容，眼神和表情彷彿在說「你太小看我了」，對「1億」這個數字顯得相當不屑。

相關閱讀：新馬師曾女兒鄧小艾激罕現身外貌激似祥嫂 開會所獲阿哥鄧兆尊拖「正印」Carmen支持

鄧兆尊財力深不見底

他接着以帶點玩笑的語氣回應：「沒見過」、「他們是說笑的」，並對拍攝者口中的「崇拜」、「羨慕」等詞語一笑置之。整個反應雖然沒有正面回答，但那不屑的態度，被網民解讀為間接否認了「最窮只有1億」的傳聞，更力證他即使在人生低谷，身家也遠遠不止這個數目。

鄧兆尊傳分得15億身家

鄧兆尊為粵劇名伶新馬師曾的長子，早年因爭產案轟動全港，外界一直盛傳他最終獲得了約15億港元的豐厚遺產。雖然近年淡出幕前，但他要養活「三頭住家」，開銷絕非小數目，足見其財力毫無壓力。

鄧兆尊靠收息賺多17億？

對於其財富，早前曾有文章指他將15億存入銀行，27年後單靠利息便賺進17億，被譽為「最成功富二代」。但若根據本港過去20年的平均存款利率（約2.2%-2.5%）作簡單估算，15億本金在20年間，大約能產生6.6億的利息，即平均每年約3300萬，每月利息為240萬。即使近年利率偏低，複利疊加亦難以達到「利息賺多17億」的驚人數字。

鄧兆尊估計月收過百萬被動收入

但若鄧兆尊當年真的手握15億現金，即使選擇最保守的銀行存款方式，什麼都不做，每月穩賺過百萬被動收入是絕對有可能的。這筆錢足以讓他輕鬆應付三位知己每月50萬的開銷，過著優哉游哉的生活。

相關閱讀：鄧兆尊驚爆曾被男金主開1500萬包三個月 揭同影帝去夜總會 女星邀返家「喱士睡衣」相迎

