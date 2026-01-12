鄧兆尊驚爆曾被男金主開1500萬包三個月 揭同影帝去夜總會 女星邀返家「喱士睡衣」相迎

58歲粵劇名伶新馬司曾大仔鄧兆尊被封「娛樂圈二世祖」，又因有三位紅顏知己「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」Nana被視為「現代韋小寶」。鄧兆尊近年多次現身江美儀、吳家樂主持的梁思浩網台節目《娛樂好好玩》，曾大爆有女星主動埋身，引起熱議。近日鄧兆尊為YouTube頻道拍覓食片，再度語出驚人，自爆曾被開價包養三個月。

鄧兆尊三思而後行

鄧兆尊日前為YouTuber的覓食片到跑馬地開餐，大方談及對演藝工作的看法，以及在娛樂圈的所見所聞。初時提到三位女友，鄧兆尊揚言不會再增加，又因曾應承父親新馬師曾，不會在娛樂圈搞男女關係，因此面對漂亮女星都不會有行動，「三思而後行，即係我會先用腦，再用身體去做」。鄧兆尊指當時父母用「求」叫他不要這樣做，不是要求你做，而是用「求」便很大件事，而且父親看事比較通透，他的說話一定不會錯。

鄧兆尊爆女星著喱士睡衣開門

鄧兆尊又爆料曾有女星向自己投懷送抱，試過有人在收工時，向他透露屋企有東西需要修理：「咁可以搵水電工去整，咁多男藝員點解搵我？我去到整，唔知點解著喱士睡衣開門，我都呆一呆，咩事呀？佢就同工人交代，『我同鄧生無嘢！』你一講無嘢證明你有另一個男主人出入，咁你搵我上嚟做咩？做完咪走囉！」

鄧兆尊講到興起，更爆料娛樂圈的男女關係好混亂：「可能有啲同劇個關係，係你亂到諗唔到。」不過鄧兆尊自稱如果要亂，早在20幾歲時就亂，而且自己甚麼地方都去過，從來沒有亂過：「有幾多影帝同我去過夜總會，我都費事講喇！」

鄧兆尊爆娛樂圈男女關係混亂

鄧兆尊指女星被包養外，其實男星也有份，甚至是男包男。鄧兆尊提到自己都曾經被開價包養三個月：「以前有人入過嚟8廠呀！一個說客入嚟問過，我唔知三個月呀，唔記得咗喇！1,500萬包我呀！男人嚟。」鄧兆尊打趣說：「我心諗佢真係鍾意食排骨飯？」鄧兆尊被指身家豐厚，被問價難以令人理解，鄧兆尊坦言：「唔問一定失敗，問就有一半機會。」

