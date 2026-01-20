鍾麗淇罕見病大女為大埔火災竭盡全力行1200米籌款 靠助行器獨行挑戰自我極限

鍾麗淇（Margaret）自淡出幕前後，專心照顧家庭。她的15歲大女Isabella出生時被診斷患有罕見的「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），醫生曾斷言她可能活不過兩歲，並會伴隨嚴重的發育遲緩和行動能力障礙。然而，Isabella憑藉頑強的生命力，在家人的愛與支持下，一次又一次地創造奇蹟。近日，鍾麗淇在IG分享Isabella的最新壯舉──她成功參加步行籌款活動，展現了驚人的毅力和進步，感動了無數網民。

鍾麗淇大女為大埔火災籌款

在鍾麗淇分享的照片中，可以看到Isabella穿著紅色運動上衣，在運動場的跑道上奮力前行。其中一張照片裡，Isabella在父母的攙扶下邁步，臉上掛著燦爛的笑容；另一張則顯示她靠著助行器獨立行走，眼神堅定，充滿力量。鍾麗淇在帖文中難掩驕傲之情，她寫道：「三圈！400米 x 3 = 1200米！Isabella付出了極大的努力。」這次步行活動意義非凡，不僅是Isabella對自我極限的挑戰，更是一次慈善行動。鍾麗淇透露，透過這次步行，他們成功為「大埔火災救援基金」籌得3620元。她感動地表示：「感謝Isabella的步行馬拉松贊助商的支持，我們為妳感到驕傲，Bellaaaaa！！」字裡行間充滿了作為母親的自豪與喜悅。

鍾麗淇為罕見病女兒尋遍治療方法

Isabella的成長故事一直以來都激勵著許多人。從最初被醫生判定或活不過兩歲，到如今能夠參與1200米的步行活動，每一步都見證了她與家人永不放棄的精神。鍾麗淇經常稱呼女兒為「公主戰士」（princess warrior），這個稱號完美地詮釋了Isabella面對逆境時的勇敢與堅韌。多年來，鍾麗淇與老公付出了無盡的愛心與耐性，尋遍各種治療方法，陪伴女兒走過無數艱辛的物理治療與訓練。如今看到Isabella的行動能力顯著改善，更以自己的力量回饋社會，相信這份喜悅無可比擬。

