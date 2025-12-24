Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾麗淇患罕見病大女15歲生日！曾被斷言活不過2歲 近照揭最新狀態令人感動

影視圈
更新時間：12:00 2025-12-24 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-24 HKT

現年49歲鍾麗淇（Margaret）與中意混血老公Nardone Ruggero婚後育有兩女，不過大女Isabella 在6個月時罹患罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，這個病會令兒童發展遲緩、手腳無力、需要長期食藥抗腦瘤，醫生曾斷言活不過2歲。

鍾麗淇為Isabella慶祝15歲生日

不過鍾麗淇與老公選擇與大女共同面對，在夫婦二人悉心照顧下，日前舉家為Isabella慶祝15歲生日，鍾麗淇以英文留言說：「分享我們度過的美好一天有點晚了，…那天真是太棒了。看著你成長為如此美麗、優雅、充滿魅力的年輕女孩，媽媽感到無比幸福。再過一年你就要16歲，時間都去哪兒了？ ！我非常非常愛你，Isabella…永遠永遠。」

鍾麗淇一家選擇積極面對

雖然大女Isabella患上罕見基因病，不過鍾麗淇一家選擇積極面對，克服重重難關。鍾麗淇更經常在社交媒體分享大女Isabella的生活點滴，她們的故事感動了很多人，今年是大女Isabella的15歲生日，鍾麗淇與老公悉心為她舉行生日會慶祝，一身少女打扮的Isabella狀態很好，戴上金色小皇冠與及彩帶，似十足小公主，妹妹Michela亦刻意穿上綠色衫，兩姊妹以同一色調見人。

鍾麗淇兩個女感情很好

Isabella和Michela兩姊妹感情很好，Michela經常主動攬攬家姐，又會分甘同味，在日常生活上，Michela對家姐照顧有加，鍾麗淇曾說：「我真的很幸運，能在我生命中擁有這兩個美麗的靈魂。Michela充滿了同情心、善良和歡樂。帶點小淘氣的她充滿關懷的心，她不僅啟發和引領Isabella，同時還令爸爸媽媽有所領悟。」

