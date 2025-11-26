Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾麗淇為10歲細女溫馨慶生 罕見病大女坐手推車近況曝光 細女一舉動證姊妹情深

影視圈
現年48歲的鍾麗淇（Margaret），2010年與中意混血男友Nardone Ruggero註冊結婚，婚後育有兩名分別14歲的大兒Isabella和剛剛10歲的細女Michela。日前細女Michela的10歲生日，鍾麗淇在家中為愛女慶祝，還向女兒送上愛的告白。

鍾麗淇帶女遊主題樂園

鍾麗淇在其IG分別了與女兒慶祝生日的照片，相中見她在家中大廳擺放了一些生日主題的汽球佈置，還準備了一個可愛的公仔造型蛋糕，壽星女Michela攬着家姐Isabella一起合照，然後兩姊妹齊齊切蛋糕，可見姊妹兩人感情要好。此外，鍾麗淇又帶兩個愛女到主題公園慶祝，在餐廳切蛋糕時，鍾麗淇又向女兒送上Birthday Kiss，並以英文發文表示：「祝我的陽光女孩10歲生日快樂！ ！ ！謝謝你的出現為我人生充滿歡樂，希望你繼續保持善良的心，寶貝我愛你...」

相關閱讀：佘詩曼閏蜜舉家親親熊貓 9歲細女暴風成長星味爆發 大女患罕見病活得堅強

鍾麗淇讚細女很懂事

鍾麗淇的大女兒Isabella因患罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，多年來與老公一直悉心照，而細女Michela很懂事，亦會幫忙照顧家姐。鍾麗淇曾透露細女Michela十分貼心，會自己細心觀察和聆聽家姐的感受，不僅是用耳朵傾聽，還會用心去感受，而女兒所做的事情已經超過媽媽和爸爸的期望。
 

相關閱讀：鍾麗淇大女參加學校陸運會 甩開助行器完成賽事：是我堅強的動力

 

