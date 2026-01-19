金像影帝Sell「開運酒」打扮奇怪？網民：好似AI 娘爆民工造型惹熱議

現年63歲的金像影帝梁朝偉，近年衝出亞洲，成為國際級演員。梁朝偉人氣持續高企，自然吸引很多品牌邀他做代言人，並以優厚酬金邀請拍攝廣告。近日網上瘋傳了一段梁朝偉為內地品牌拍攝的賀年「開運酒」廣告，片中的他一改過往的內歛作風，更以娘爆的「民工」造型現身，對着鏡頭笑容滿面推銷產品，令被網民一度質疑是AI！

梁朝偉「開箱」初體驗

新廣告中的梁朝偉全以普通話上陣，並向住鏡頭興奮地說：「春節快到了，我想跟大家分享一個好東西！」隨即展示出一個大型的紅色禮盒，然後表現得十分雀躍，七情上面地說：「開箱我還是第一次」、「嘩！這麼大一壇」、「感覺喝了這個開運酒，就接了天壇的好運！」

相關閱讀：金像影帝機上獲後生女埋身熱情示愛！魅力無法擋掀韓國網民熱議 屢為港爭光衝出國際

梁朝偉拍廣告惹AI疑雲

由於這廣告的背景是紅色，加上梁朝偉身上的綠色軍褸，引來不少粉絲熱烈討論，指「美學」出現問題，跟梁朝偉平日的形象差距甚大，令人難以相信廣告中的主角是梁朝偉真人，並驚訝地留言表示：「這真的是那個社恐男神嗎？」甚至質疑是AI而非梁朝偉本人：「看封面我以為是AI做的。」、「是AI嗎？」而品牌方亦親自澄清否認影片是AI製成：「千真萬確是本人出鏡！」並透露為了這次拍攝，團隊特意在梁朝偉常去的茶館取景，並在環場擺了他最愛的綠色植物，讓他放鬆心情，最後梁朝偉還主動加了幾句祝福語。

梁朝偉大褸是名牌出品

此外，亦有網民將焦點放在梁朝偉身上的綠色外套，當日他以孖襟綠色大褸，配上黑色連帽衛衣，不少內地網民認為這款綠色大衣難以駕馭，還戲稱他好像穿了東北過年必備的「軍大衣」：「這衣服顏色是故意選的嗎？」、「 進給梁生做的造型？」但原來這件綠色外套，其實是品牌Valentino的當季新款，約需兩萬多港元，網民得知價錢後都馬上改口風，指梁朝偉穿甚麼都好看。

相關閱讀：劉嘉玲提早慶60歲生日梁朝偉愛相隨 派對陣容超豪華盡顯好人緣 歎巨型蛋糕配頂級美酒

劉嘉玲曝光半山超級豪宅？