劉嘉玲提早慶60歲生日梁朝偉愛相隨 派對陣容超豪華盡顯好人緣 歎巨型蛋糕配頂級美酒

劉嘉玲早前才到台灣出席出完好友沈嘉偉姪女沈婷婷的婚禮，她在IG分享星光熠熠的場內照，引起不少討論。而下月（12月8日）劉嘉玲將迎來60歲生日，日前老公梁朝偉、名模周汶錡、九巴後人雷兆光與太太雷林靜等好友亦提早為她慶祝生日，她再於IG分享近照，大晒好人緣。

劉嘉玲提早慶生歎靚酒

昨日（24日）劉嘉玲於IG分享了幾張與好友慶生的開心照片，因為劉嘉玲是Labubu絲粉，好友都十分有心，特別為她訂製了一個巨型Labubu生日蛋糕，並面寫上「HAPPY BIRTHDAY +0」，除了生日蛋糕之外，還有一盤壽桃包。而壽星女劉嘉玲亦拿起壽桃跟老公梁朝偉頭貼頭甜蜜自拍。照片更見桌上有8支紅酒和香檳，眾人一邊吃、一邊歎美酒，看來玩得相當盡興。

相關閱讀：沈嘉偉家族聯姻 豪門世紀婚禮巨星雲集 梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、關之琳同場超震撼

劉嘉玲訓練班出身升呢成為影后

不經不覺劉嘉玲已入行42年，生於江蘇省蘇州市的她，1978年隨家人來港定居，1982年投考無線電視藝員訓練班，1983年正式出道，翌年參演出劇集《新紮師兄》與梁朝偉結緣，至入演過不少經典影視作品，更並先後憑《阿飛正傳》獲得法國南特影展最佳女主角、2007年再憑《好奇害死貓》贏得金雞獎最佳女主角，其後在2011年更以電影《狄仁傑之通天帝國》奪得香港金像獎的最佳女主角。

相關閱讀：劉嘉玲情牽梁朝偉37年罕爆相處細節 為拍綜藝首次做一事哄老公：佢一定以為我有病