金像影帝機上獲後生女埋身熱情示愛！魅力無法擋掀韓國網民熱議 屢為港爭光衝出國際

國際級影帝梁朝偉的魅力無遠弗屆，即使私下行程也常成為焦點。近日，一位韓國籍空姐在IG上發布了一張與梁朝偉在機艙內的合照，引發韓國網民熱議。照片中，梁朝偉穿著休閒的黑色外套和牛仔褲，戴著墨鏡，面帶親切微笑，而身旁的空姐則一臉興奮，難掩見到偶像的喜悅。

空姐粉絲將梁朝偉封為理想型

這位空姐粉絲在貼文中以韓文激動地寫下這次奇遇，稱之為「夢想成真的一天」。她透露，梁朝偉是她超過十年的理想型，沒想到能在飛機上遇到本人。原本她只是默默關注，直到梁朝偉即將下機前才鼓起勇氣上前表示自己是粉絲，沒想到梁朝偉本人非常親切，不僅沒有拒絕，還主動提議合照。

這位空姐在文中盛讚梁朝偉：「不愧是偉大的演員」，並感嘆「夢想中的瞬間如夢一般短暫」。文末，她更直接向偶像「示愛」，寫下「Tony我愛你」，流露出粉絲見到偶像的真摯情感。

梁朝偉於韓國有超高人氣

這篇貼文也再次印證了梁朝偉在韓國的超高人氣，2022年更獲釜山影展頒發「亞洲電影人獎」，並特別為他舉辦了作品展。事實上，梁朝偉在韓國知名度非常高，與張國榮、黎明、周潤發、成龍、洪金寶等在當地是家喻戶曉的香港巨星，近年甚至仍有死忠影迷為他在韓國舉辦「生日咖啡廳（生咖）」，人氣不輸一眾韓流偶像。他主演的《花樣年華》、《無間道》、《重慶森林》等電影在韓國影迷心中擁有崇高地位，其獨特的憂鬱氣質和神級演技，為他贏得了跨越國界的廣大粉絲群。這次與空姐的溫馨互動，不僅展現了他私下親民的一面，也讓粉絲再次為這位國際巨星的風采而傾倒。

