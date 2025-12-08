Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬

影視圈
更新時間：09:00 2025-12-08 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-08 HKT

現年67歲的前TVB一線男星湯鎮業，近年將事業重心轉移至內地，並與比他年輕25歲的太太及一對雙胞胎女兒長居內地。曾經風靡萬千少女的「無綫五虎」成員，如今的狀態與年輕時被譽為「靚仔過梁朝偉」的巔峰顏值可謂相去甚遠，近日他更被拍得於超市內瘋狂試食免費食物。湯鎮業出名是娛圈「多仔公」共有6名子女，而他因為要養3頭家而被傳需年花500萬，難免令人擔心其財政狀況。

湯鎮業帥氣小生形象幻滅

近日，有網民在浙江一間大型超級市場內捕獲野生的湯鎮業。照片中，他頭戴Cap帽以遮掩其標誌性的光頭，身形日益豐滿，即使穿上衣服外加背心，也難掩其巨大的肚腩。想當年，湯鎮業與劉德華、梁朝偉、黃日華及苗僑偉並列「無綫五虎」，憑藉青靚白淨的俊朗外表，被公認為「五虎」中的顏值擔當，連劉德華、黃日華及苗僑偉，都曾公開大讚他的顏值是「五虎」中最高的一位。如今身材走樣，昔日「玉面小生」的風采已不復再，讓不少粉絲大感惋惜。

相關閱讀：66歲娛圈多仔公對嫩妻不滿？ 飲茶漏口成枱濕晒 老婆僅以四字關心

湯鎮業狂食是為了直播？

更甚的的湯鎮業在超市中，被拍到在不同攤位前不斷試食，吃得滿嘴免費食物後，仍饞嘴地四處張望尋找下一個目標，畫面相當有趣。有網民看後笑稱他「可愛」，但也有人認為他顯得有些「貪婪」。但亦有網民指出，於照片中曾出現一位年輕的女子，相信是一位網紅，有機會是二人合作拍攝影片，湯鎮業或並非如照片中一樣為免費食物而瘋狂。

湯鎮業共有3子3女

湯鎮業是圈中著名的「多仔公」，先後育有三子三女。他與前妻、有「翻版林青霞」之稱的姜坤育有一女湯愛嘉及一對雙胞胎兒子湯君慈、湯君耀。其後，他與一位廣州紅顏知己誕下兒子湯君隆。現時，他與年輕25歲的青島妻子鄒文靜及所生的一對雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡定居內地。

湯鎮業獨力養三家傳年花500萬

要一個人養活三個家庭，經濟壓力可想而知。早前便有傳聞指，湯鎮業每年供養三個家庭及六名子女的開支，高達500萬港元的天文數字。為了應付龐大開支，他努力在內地接洽各類工作，包括參與直播，以維持高品質生活。

相關閱讀：翁美玲離世40年「婚宴照」流出  跟湯鎮業金童玉女極合襯  佘詩曼舅父極親切令人懷念

