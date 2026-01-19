林俊傑「舊愛」指控「劈腿」曝光親密照 地下情4年遭情感勒索點讚男方PUA高手

44歲金曲歌王林俊傑（JJ）去年底在社交網分享家庭照，罕有帶同相差20載、年僅24歲的內地網紅女友「七七」出席母親70歲壽宴，高調公開戀情。卻遭台灣演員Mida（曾聖媛）以「前女友」身份控訴「劈腿」，還曝光二人昔日合照，林俊傑所屬經理人公司否認相關指控，掀起輿論熱議。

林俊傑「前女友」曾現身林母壽宴

林俊傑認戀內地網紅「七七」後，Mida曾聖媛曾PO出6個嘔吐表情符號，又曾在threads發文：「看到覺得太不舒服了，真是受夠了劈腿仔官宣。為甚麼受傷的人總是真誠的人啊？真希望報應直接來」。有網民翻出Mida曾聖媛早年曾出席林俊傑母親的生日宴照片，推測二人交往的時間線，質疑網紅「七七」是否第三者。

相關閱讀：林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女

對於林俊傑被質疑「一腳踏兩船」，有網民翻出Mida曾聖媛與林母的合照，被指是在2019年拍攝，另一張與林俊傑的臉貼臉自拍，顯示日期為「2023年3月22日」，更見到顯示地點在台北內湖，估計二人拍拖最少四年。

林俊傑被指「虛偽」PUA高手

此外，曾有網民發文問：「男友或前任說過最噁心的話？」Mida曾聖媛回應：「如果你去爆料，看還有哪個男的會要你？」不排除曾遭人情感勒索，而Mida曾聖媛更點讚形容林俊傑「虛偽」、「PUA高手」的評論。

林俊傑所屬公司對Mida曾聖媛的指控，發聲明否認二人曾是戀人，僅定義為「平台介紹認識的朋友」，又澄清網傳2019年的合照，是在2023年3月拍攝，並強調林俊傑與「七七」從2024年中正式戀愛，不存在感情重疊。

林俊傑Mida七年前傳緋聞

林俊傑與Mida曾聖媛的緋聞早在2018年傳開，當時林俊傑被爆在直播平台以「Timekeeper」名字送禮，又用「JJLin1010」帳號教女方打線上遊戲，而Mida曾聖媛的社交平台追蹤歌手只有林俊傑，關係非比尋常。林俊傑在公開戀情後，曾在2025年12月31日發長文稱「有預謀、有組織的抹黑」、「不必困在別人杜撰的劇本裏」，疑針對「前女友」的指控回應。

相關閱讀：天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑