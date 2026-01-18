梁小龍離世丨生前自爆與周星馳有心結 拒叫星爺、怒轟片酬低且收唔足錢：打得過我嗎？

著名功夫巨星梁小龍於1月14日逝世，其「火雲邪神」的經典形象將永留影迷心中。然而，隨著他的離世，一段他與《功夫》導演周星馳之間的恩怨亦再度被提及。儘管「火雲邪神」讓他攀上事業另一高峰，但梁小龍生前受訪時曾多次表達對周星馳的不滿，直言兩人合作壓力巨大，更表示：「我不會叫他星爺，那是在侮辱我自己。」

梁小龍為尊嚴拒嗌「星爺」

梁小龍與李小龍、成龍、狄龍曾並稱香港「四小龍」，早在七、八十年代已憑《大俠霍元甲》及《陳真》等劇集紅遍亞洲，是名副其實的功夫前輩。因此，當他復出拍攝《功夫》時，對於片場上下、甚至有早於周星馳出道的圈中人都尊稱周星馳為「星爺」的文化，他堅持不會跟風改口，表示只會出於尊重稱呼周星馳為「導演」，他認為叫周星馳為「星爺」，等於抹煞了他在演藝圈的資歷與地位。

相關閱讀：「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家

梁小龍不滿「被周星馳捧紅」說法

對於外界普遍認為是周星馳的《功夫》讓他「鹹魚翻生」，梁小龍對此說法曾嗤之以鼻。他強調：「我很討厭人家說『捧』，我又不是新人！」他認為電影是集體創作的成果，每個崗位都不可或缺，因此他絕不接受「被周星馳捧紅」的說法。

而早年已轉行從商的梁小龍，當年談及《功夫》的實際酬勞，也直認讓他心存芥蒂。梁小龍坦言，當時接拍《功夫》的片酬絕對不是他想要的，甚至不夠他一個月做生意的收入，但木已成舟，只能完成工作。言談間，他對自己的真功夫充滿自信，甚至表示：「周星馳打得過我嗎？戲裡面我打不過他，你說誰捧誰？就算周星馳在，我也敢這樣說！」

相關閱讀：梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容

梁小龍拒再與周星馳合作

接拍《功夫》之後，梁小龍片約不斷，但他卻明確表示拒絕再與周星馳合作。他憶述，有一次聽聞某部戲的導演是周星馳，他便斷然拒簽。原因除了他認為「做完收不足錢」外，更關鍵的是片場的巨大壓力。他形容周星馳拍戲「無劇本」，演員只能聽憑他臨場指示。梁小龍憶述：「每次NG都起碼幾十次，你也不知錯在哪兒」，周星馳常在七、八次NG後，要求他重現某次NG中第三句對白的表情，讓他崩潰直呼：「我想說粗口。」他透露，自己在《功夫》的第一個鏡頭，就NG了高達48次，當時還以為被刻意刁難，豈料周星馳卻說：「小龍哥，你是NG得最少的那位。」如今，隨著梁小龍的離去，這些昔日的恩怨情仇亦隨風而逝。無論兩人關係如何，他們共同創作的「火雲邪神」將永遠成為影迷心中的經典。

相關閱讀：梁小龍離世丨抖音帳號持續更新 粉絲感錯亂湧入留言：誰在營運 大量生前影片曝光