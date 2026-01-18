梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容

著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍今日（18日）被《星島頭條》獨家報道，於1月14日離世，享年77歲，已獲友人證實死訊。梁小龍生前曾有過兩段婚姻，與女歌手前妻黎愛蓮（Irene Ryder）育有一女，梁小龍與黎愛蓮離婚多年，於1995年與細20年宋驤再婚，翌年誕下女兒梁靖南，之後追仔成功，湊成一個「好」字。

梁小龍黎愛蓮識於微時

梁小龍的英中混血兒前妻黎愛蓮曾紅極一時，二人於1972年合作由名導吳思遠執導的動作片《餓虎狂龍》結緣，梁小龍曾稱二人是青梅竹馬，礙於自己當年只是武師，黎愛蓮已大紅大紫，而未有進一步發展。直到梁小龍在麗的劇集《大俠霍元甲》飾演「陳真」走紅，並開武館授徒，在事業有成下抱得美人歸，二人拍拖一年於1975年結婚結婚，黎愛蓮當時已有懷孕，翌年誕下女兒梁子文（Anne）。

相關閲讀：「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心

不過二人結婚三年，有傳黎愛蓮在1978年一次與老公梁小龍吵架時，遭丈夫毆打而返娘家暫住，梁小龍當時否認家暴，反指黎愛蓮太主觀，以及長期服食安眠藥，導致夫妻關係出現意見分歧，感情破裂而提出分居。

黎愛蓮2024年離世

沒料到黎愛蓮於1979年1月6日在寓所樓下遭兇徒行兇，用滲滿電油的西裝外套蓋頭，其後點火，導致黎愛蓮臉部嚴重灼傷，有傳事件起因是遭梁小龍的仇家報復。黎愛蓮毀容後曾花近400萬元，接受近20次植皮及磨皮手術。因黎愛蓮愛美關係，在受傷後患上抑鬱多度尋死，由梁小龍發現獲救，二人最終在80年代離婚。黎愛蓮於2024年9月1日離世，享年75歲。

相關閲讀：黎愛蓮設靈丨女兒Anne透露媽媽離世原因 心臟功能弱兼患肺炎：喺屋企無咗心跳

24小時求助熱線︰

生命熱線︰23820000

明愛向晴熱線：18288

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

利民會《即時通》：35122626

撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open?」：www.openup.hk

醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務)：24667350