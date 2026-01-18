Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁小龍離世丨抖音帳號持續更新 粉絲感錯亂湧入留言：誰在營運 大量生前影片曝光

影視圈
更新時間：16:47 2026-01-18 HKT
發佈時間：16:47 2026-01-18 HKT

著名功夫巨星梁小龍早年曾演出《功夫》中「火雲邪神」一角、《陳真》、《大俠霍元甲》等劇集而紅遍大中華地區。梁小龍的友人向《星島頭條》獨家證實，梁小龍已於1月14日逝世，享年77歲，出殯儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。然而，他生前積極經營的抖音帳號在他逝世後竟仍每日更新，最新影片中的他精神奕奕地寫著書法，估計其帳號已交由團隊繼續經營，為他延續武打巨星的頑強精神。

梁小龍離世後抖音仍持續更新

梁小龍近年長居內地，活躍於抖音、小紅書等社交平台，經常分享生活日常、功夫心得，以及與朋友聚會的歡樂時光，深受內地粉絲喜愛。在他離世的消息傳出後，其抖音帳號的留言區儼然成為粉絲的追思牆，但仍有粉絲希望梁小龍死訊不是真的，望能看到梁小龍再次露面，更好奇表示：「如果14號過世，為甚麼18日還在發抖音」、「有沒有人確定的告訴我，他到底走了還是沒走？」、「14號去世了！帳號誰在營運」、「已經去世了，這是剩餘的視頻」。

儘管新發佈的影片內容是他生前所拍，展現他充滿活力的一面，但留言區卻充滿了悼念的字句。不少網友寫下「一路好走」、「希望你永遠開心快樂」、「回憶太美好」、「感謝您留給我們美好的回憶」等，字裡行間充滿不捨，似乎都是在以這種獨特的方式，向這位陪伴他們成長的功夫巨星作最後的告別。

相關閱讀：「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家

梁小龍晚年生活充滿活力

從分享的影片可見，梁小龍晚年生活依然充滿活力，無論是與朋友歡聚、在鏡頭前展現功架，還是揮毫寫下「真功夫」等墨寶，都體現了他對生命的熱愛。其團隊選擇繼續更新帳號，或許是希望將他積極樂觀的精神延續下去，讓粉絲記住他最燦爛的模樣。梁小龍的喪禮暫定於1月26日在深圳龍崗舉行，一代功夫傳奇雖已落幕，但他的經典形象與精神，將透過這些影像永遠流傳在粉絲心中。

相關閱讀：梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
影視圈
1小時前
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
01:34
渣打馬拉松2026︱田總：得獎名單暫無調亂號碼布情況 10名海外精英跑手獲金級成績
社會
1小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
4小時前
01:04
渣打馬拉松2026︱50名跑手送院 二人危殆 二人嚴重
突發
1小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
2026-01-17 16:37 HKT
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
2026-01-17 15:47 HKT
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
影視圈
6小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
傷腎食物｜中年漢不煙不酒愛運動 血管仍老化腎臟如80歲 戒吃1食物半年逆轉腎功能
傷腎食物｜中年漢不煙不酒愛運動 血管仍老化腎臟如80歲 戒吃1食物半年逆轉腎功能
醫生教室
6小時前
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
00:17
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
突發
2小時前