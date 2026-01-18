梁小龍離世丨抖音帳號持續更新 粉絲感錯亂湧入留言：誰在營運 大量生前影片曝光

著名功夫巨星梁小龍早年曾演出《功夫》中「火雲邪神」一角、《陳真》、《大俠霍元甲》等劇集而紅遍大中華地區。梁小龍的友人向《星島頭條》獨家證實，梁小龍已於1月14日逝世，享年77歲，出殯儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。然而，他生前積極經營的抖音帳號在他逝世後竟仍每日更新，最新影片中的他精神奕奕地寫著書法，估計其帳號已交由團隊繼續經營，為他延續武打巨星的頑強精神。

梁小龍離世後抖音仍持續更新

梁小龍近年長居內地，活躍於抖音、小紅書等社交平台，經常分享生活日常、功夫心得，以及與朋友聚會的歡樂時光，深受內地粉絲喜愛。在他離世的消息傳出後，其抖音帳號的留言區儼然成為粉絲的追思牆，但仍有粉絲希望梁小龍死訊不是真的，望能看到梁小龍再次露面，更好奇表示：「如果14號過世，為甚麼18日還在發抖音」、「有沒有人確定的告訴我，他到底走了還是沒走？」、「14號去世了！帳號誰在營運」、「已經去世了，這是剩餘的視頻」。

儘管新發佈的影片內容是他生前所拍，展現他充滿活力的一面，但留言區卻充滿了悼念的字句。不少網友寫下「一路好走」、「希望你永遠開心快樂」、「回憶太美好」、「感謝您留給我們美好的回憶」等，字裡行間充滿不捨，似乎都是在以這種獨特的方式，向這位陪伴他們成長的功夫巨星作最後的告別。

相關閱讀：「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家

梁小龍晚年生活充滿活力

從分享的影片可見，梁小龍晚年生活依然充滿活力，無論是與朋友歡聚、在鏡頭前展現功架，還是揮毫寫下「真功夫」等墨寶，都體現了他對生命的熱愛。其團隊選擇繼續更新帳號，或許是希望將他積極樂觀的精神延續下去，讓粉絲記住他最燦爛的模樣。梁小龍的喪禮暫定於1月26日在深圳龍崗舉行，一代功夫傳奇雖已落幕，但他的經典形象與精神，將透過這些影像永遠流傳在粉絲心中。

相關閱讀：梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容