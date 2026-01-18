Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家

影視圈
更新時間：22:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：22:00 2026-01-18 HKT

著名功夫影星、曾在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」而深入民心的梁小龍，於1月14日不幸逝世，享年77歲。此消息已獲友人向《星島頭條》獨家證實，目前其家人正低調處理後事，暫定於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。田啟文（田雞）以電話回覆《星島頭條》時承認自己也是剛收到有關消息，但就表示剛回港未曾接觸過梁小龍的家人，知道對方家人說過要低調處理，故此認為所有事由對方家人講會合適些。田啟文表示：「之前合作過後也有與梁小龍見過面，知道梁小龍一直身體狀況很好。」至於稍後會否到深圳出席梁小龍的喪禮？田啟文表示，還未知道，需要看屆時自己的時間安排。

梁小龍告別信曝光

梁小龍離世消息曝光後，其抖音帳號發布了他的告別信，文中寫道：「我到很遠很遠的地方拍電影去了。請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了，本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻，我喜歡有點神秘感，你們替我好好活著。愛一直在，記得我愛你們。」下款寫上梁小龍的名字及紀錄了離世日期為1月14日。

梁小龍武打經典作多

梁小龍為香港著名武打演員，梁小龍入行初期擔任替身演員。他出道數十年，早年以電視劇《大俠霍元甲》及《陳真》中飾演的「陳真」一角紅遍大江南北，其硬橋硬馬的真功夫形象深入民心。早年他一度轉行從商，直至2004年復出，憑藉在電影《功夫》中飾演「火雲邪神」一角，再度掀起熱潮，至今仍為影迷津津樂道。

梁小龍離世前一天與友人聚會

令人格外惋惜的是，就在梁小龍逝世前一天（1月13日），仍有人分享與梁小龍聚會的合照。照片中，梁小龍與友人在深圳羅湖共享羊肉火鍋，精神看來不錯，並贈送其親筆簽名的「真功夫」字畫予友人。當時他身穿黑色外套，面露笑容，並對鏡頭豎起拇指，絲毫不見異樣。沒想到事隔僅一日，竟傳來天人永隔的噩耗，讓許多親友及影迷都感到震驚與不捨。

