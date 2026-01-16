前TVB「御用阿妹」神隱逾廿年罕露面 憶痛別3料癌症妹妹 跟輕生父臨終前和解

現年58歲、有TVB「御用阿妹」之稱的金牌綠葉何嘉麗，自1999年退出娛樂圈並隨後與丈夫移民加拿大後，一直鮮有公開露面。日前她應邀返港，接受新城電台節目《Ben同Benson『Chur』到行》訪問，大談她過往的悲慘家庭經歷，包括陪伴癌末的妹妹走完人生最後一程，以及與失聯十多年的父親戲劇性重逢。]

何嘉麗保養得宜

從活動照片可見，即將「登六」的何嘉麗保養得宜，她留著一頭俐落短髮，戴著眼鏡，身穿黑色上衣配搭淺紫色長外套及頸巾，氣質溫文爾雅，風采不減當年。雖然已淡出幕前超過二十年，但相信資深電視迷仍能一眼認出這位曾在《刑事偵緝檔案》演「芬女」、以及於《義不容情》中演黃日華妹妹等經典劇集活躍的演員。

何嘉麗畢業即成癌末胞妹照顧者

在訪問中，何嘉麗分享了兩段刻骨銘心的人生經歷。她跟妹妹本身關係一直疏離，但妹妹於2003年確診乳癌，後來不幸復發，之後二人才再次聯絡及相認。當時正在修讀神學的何嘉麗，經常抽空陪伴妹妹就醫。然而，就在她神學畢業的第二天，醫生告知妹妹的生命僅剩下數星期。自此，她放下一切，肩負起照顧者的角色，陪伴妹妹度過人生最後的時光。

何嘉麗妹妹有3種癌症

何嘉麗回憶，在那段時間她不斷與妹妹分享自己的信仰，而最讓她感到安慰的是，妹妹最終也接受了信仰。「佢最後都信咗主，離開嘅時候冇痛苦，」何嘉麗說，「因為佢有三種癌症，血癌、肝癌同骨癌，其實應該好痛！」信仰的力量讓妹妹在安詳中走完最後一程。

何嘉麗與輕生父重逢

在妹妹離世約兩個月後，何嘉麗的人生再遇衝擊。她突然接到醫院防止自殺組的電話，得知因為外面有第三者而離家出走、失聯超過十年的父親因第二次輕生未遂而入院。童年時因父親拋妻棄女而活在陰影下的她，在徵得母親同意後，決定到醫院見父親一面。

何嘉麗和離家父解開心結

重逢一刻，她首次看見父親流下男兒淚，並對她懺悔：「我真係折墮，呢個係我嘅報應，你哋今日仲肯嚟睇我。」父親更透露，他在跳海時感覺到有一股力量將他拉回，並將此歸功於何嘉麗所信奉的上帝。雖然父親不久後便離世，但這次重逢讓父女解開了多年的心結。何嘉麗感恩能陪伴父親走過人生最後的階段，更難得地拍下了人生中第一張、也是唯一的「全家福」，為這段破碎的關係畫上句點。

