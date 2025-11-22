陶大宇甜蜜激讚現任太太係賢妻：主動要求湊奶奶　離婚多年前妻阿寶近照罕有曝光

「師奶殺手」陶大宇日前接受資深傳媒人查小欣的《紅查館》訪問，罕有地分享了他的婚姻生活，大讚現任太太十分賢慧，更透露是太太主動提出要與奶奶同住，方便照顧老人家，讓他無後顧之憂。

陶大宇老婆主動提出與奶奶住

在訪問中，陶大宇談及近年因疫情及母親年邁，讓他對人生有了新的感悟。當被問及太太是否給予支持時，陶大宇稱太太是他的「心靈治療師」，讚揚她的正能量比自己還多。

他更透露了一件非常窩心的事：「之前我還沒有結婚的時候，她（太太）都主動……她說『有時候你又經常飛大陸，不如我和你媽一起住，起碼有人幫忙』，是她提出來的。」陶大宇表示，太太主動提出與他媽媽同住，方便照顧，這讓他非常感動，也覺得自己很有福氣。他笑言，婆媳關係非常和睦，可能是因為媽媽聽力不好，聽不到彼此說話，所以沒有矛盾。他坦言，照顧年邁的母親並不容易，需要學習「放下」，不要對生活太過執著，才能讓自己和家人的關係更輕鬆。

梁思浩為陶大宇前妻阿寶慶生

另一方面，就在陶大宇分享幸福家庭生活之際，他的前妻黃慧寶（阿寶）的近況亦罕有曝光。日前，藝人梁思浩在IG分享為阿寶慶祝生日的合照。從照片中可見，阿寶氣色相當紅潤，精神飽滿。當天她身穿一件淺色衛衣，手捧著生日蛋糕，面露微笑，看起來保養得宜，生活過得相當不錯。梁思浩在帖文中寫道：「妳的大日子繼續開心，美麗，健康！」為好友送上誠摯的祝福。陶大宇與前妻阿寶在經歷離婚風波後，如今各自安好，展開了新的人生，分別都得到不少網民祝福。

