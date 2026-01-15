34歲天王級歌手慘遇空難離世 連經理人6人全數罹難 遺愛妻及3名子女不勝唏噓

哥倫比亞樂壇傳來噩耗，天王級「流行民謠音樂」創作歌手Yeison Jiménez驚傳因飛機失事身亡，終年34歲。意外發生在當地時間1月10日，Yeison Jiménez乘坐的私人飛機在哥倫比亞博亞卡省墜毀，機上包括其經理人在內的6人全數罹難。令人心碎的是，Jiménez在事發前6小時才剛在Instagram發布限時動態，讓全球歌迷對其驟逝感到震驚與不捨。

死亡班機起飛後傳巨響

綜合外媒報導，失事的私人飛機註冊號碼為N325FA，於當地時間10日起飛後不久，便傳出巨大的引擎吼叫聲，隨後不幸墜落並引發熊熊大火。哥倫比亞當局證實，機上六人全數罹難，除了Yeison Jiménez，還包括他的經理人Jefferson Osorio。事故的具體原因仍在調查中，而Jiménez所屬的經紀公司以及權威音樂媒體《Billboard》（告示牌）皆已證實此一令人心碎的消息。

Jiménez事業如日中天

Yeison Jiménez是哥倫比亞家喻戶曉的歌手，他的音樂風格獨特，完美融合了墨西哥傳統鄉村音樂與哥倫比亞本土音樂元素，在社交平台上擁有超過540萬粉絲。他的人生在2024年攀上事業高峰，於哥倫比亞首都波哥大的「Movistar Arena」一連舉辦三場演唱會，門票全數售罄，累積超過四萬觀賞人次，寫下哥倫比亞流行民謠界難以企及的新紀錄。

Jiménez遺下愛妻與三名子女

Jiménez原訂於今年3月28日再次舉辦大型演唱會，門票早已被搶購一空，如今卻天人永隔，讓許多歌迷心碎不已。他的死訊震驚了整個樂壇，無數粉絲與支持者紛紛湧入他的社交平台留言悼念，無法相信這位巨星的殞落。Jiménez身後遺下結髮妻子與三名年幼的子女，博亞卡省省長辦公室也發表聲明，宣布全省為他致哀，並向其悲痛的家人表達最深切的慰問。一代巨星的驟然離世，不僅是樂壇的巨大損失，也讓一個美滿的家庭破碎，令人不勝唏噓。

