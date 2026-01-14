Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世

影視圈
更新時間：20:56 2026-01-14 HKT
發佈時間：20:56 2026-01-14 HKT

58歲台灣「整形女王」顧婕前年曝光罹患大腸直腸癌四期，癌細胞已轉移至肝、肺，曾做手術切除，震驚演藝圈。顧婕以樂觀態度抗癌近兩年，近日卻在社交網上透露，癌指數再度飆高，要開始開始接受口服化療藥物治療。

顧婕抗拒化療怕副作用

顧婕日前現身現身已故藝人曹西平的喪禮，曾透露原本對化療和標靶治療有所抗拒，擔心治療帶來的副作用，會讓她全身無力，進而失去求生意志。其後在抗癌成功的女星唐玲勸說下顧婕才改變想法。

相關閱讀：57歲港產片艷星抗癌最新病況曝光 罹患直腸癌4期指數突升：還以為是愚人節

顧婕今日（14日）在FB上載一堆藥丸相，見到用藥盒分類，每次食一格。顧婕寫道：「我的癌指數比101還高了，聽好友蘇博士和唐玲的建議，乖乖吃口服化療藥，高端的生技產品要吃，主流醫學也不能放棄」，獲不少網民送上慰問。

顧婕放棄危急時插管搶救

不過顧婕對治療抱以積極正向的態度，卻透露早已安排好後事「預立醫療」，即是在意識清醒時已簽署意願，放棄在生命垂危時插管或急救，因為希望有尊嚴地走完人生最後一程，即使現在癌指數飆高，也沒有改變想法。

相關閱讀：57歲港產片艷星抗癌路再遇波折？罹患直腸癌4期癌細胞亂竄  今再做手術：望撐到5至10年

