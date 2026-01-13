男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了

韓國前籃球員，後轉職演員兼模特兒的吳承煥，在幕前消失長達六年，近期再度曝光，卻驚見吳承煥坐在輪椅上。吳承煥現身YouTube頻道《WERACLE》，透露六年前發生意外，一度大受打擊，直到開始以TikTok網紅「Wooni」身份，重現大眾視線。

吳承煥返家出意外

吳承煥現身網上節目時，透露已坐輪椅六年，回憶當時發生意外的情形，吳承煥表示當時在冬天工作後返家，途經社區花圃旁時，因地面結冰不慎跌倒，卻傷及後腦及頸部，頸椎的第5、6節受傷：「從我受傷之後，我的人生發生天翻地覆的轉變。」當時吳承煥只有21歲。

吳承煥曾做過7年籃球員，之後轉型向演員界發展，一度為鑽研演技非常努力，卻在意外發生後，感到人生崩塌。吳承煥慨嘆道：「我的人生都崩塌了，那段時間我都不說話，自己思考，我還能這樣活著嗎？」吳承煥坦承最初曾自暴自棄，每日瞓到下午2、3時：「因為我喜歡發夢，夢裡的我可以奔跑。」

吳承煥曾自暴自棄

吳承煥又透露自己一開始不願意復健，在父母給予勇氣後下，才漸漸轉變：「我不能動的時候，他們說就盡你所能試試看，之後再去後悔吧。我想反正人生就要這樣下去了，不如就試試看吧，從那時候開始我就捱過復健，漸漸的變好。」吳承煥現時右腳恢復不錯，可惜左腳仍是癱瘓狀態。

吳承煥轉型受歡迎

有朋友見吳承煥喜歡與人互動，因此建議他嘗試透過TikTok與網民交流。吳承煥於2022年起開始玩TikTok，但因擔心被誤會借癱瘓吸金，故初期甚少曝光坐輪椅的畫面。吳承煥自爆最初的粉絲人數只得個、十位，直到某一日獲泰星推薦，讓吳承煥意外爆紅，他亦努力練習英語，獲得越來越多海外粉絲支持，甚至赴泰國亦獲粉絲接機，令他意外又感謝。

