白安深圳廣州開唱 親手寫創意春聯寵粉 分享生活哲學籲變出新空間

影視圈
更新時間：23:45 2026-01-14 HKT
發佈時間：23:45 2026-01-14 HKT

白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會自2025年11月從台中出發，陸續走過北京、上海、成都、武漢等城市，2026年開年之際，上周末一連在深圳、廣州開唱，與歌迷一同迎接嶄新的一年。白安先向全場送上新年祝福：「新年快樂！不知道你們2025年過得怎麼樣，但2026年剛開始，希望一起在新的一年裏創造更多美好的回憶。」溫暖話語瞬間拉近與歌迷的距離。

白安為粉絲特別題字「星期八」

為迎接新年，白安特別準備近30張親筆揮毫的手寫春聯送給歌迷，除了「春」、「福」等傳統字樣外，更發揮創意寫下「心情八」、「好野」、「嘿嘿」、「馬利」等趣味題字，希望透過輕鬆幽默的春聯，替大家帶來好心情。當天第一張春聯送給最早到場的歌迷，題字為「星期八」，白安語帶祝福地說：「星期八就像多出來的放假一天，鼓勵你過年一定要好好休息！」

白安拿泡泡機玩樂回到童年

演唱會上白安一連獻唱多首新歌及經典歌，演唱《就讓我像個孩子一樣》時，台下有歌迷自備泡泡機，讓全場瞬間被泡泡包圍，童真氛圍滿點；白安也親自拿起泡泡機玩樂，彷彿帶着全場一秒回到童年的時光。此外，她也帶來象徵告別過去、迎接新開始的《我把你留在去年》，並分享自己的生活哲學：「要定期大掃除，才能讓生活變出新的空間，讓新的美好事情發生。」更驚喜將《雪人》歌詞中的「Merry Christmas」改成「新年快樂」版本，為歌迷獻上專屬於新年的祝福。

