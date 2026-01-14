Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

44歲影后「盛世美顏」之謎解開 近八旬父親現身婚宴高大壯碩 頭部一特徵現驚人狀態

影視圈
更新時間：23:00 2026-01-14 HKT
發佈時間：23:00 2026-01-14 HKT

現年44歲的出爐金馬影后、內地女星范冰冰，出名樣貌出眾，弟弟范丞丞顏值亦高，其家人的舉動亦備受外界關注！范冰冰的75歲爸爸范濤近日現身一場婚宴時，一頭濃密而又烏頭的頭髮，其「顛覆年齡感」的狀態曝光，引起網民熱議！

范冰冰父親晒翡翠戒指顯貴氣

近日在內地網瘋傳一輯范冰冰爸爸范濤出席宴會的照片，照片中的范濤當日身穿深藍色企領的羽絨外套，搭配休閒長褲現身，手上戴着一隻大大粒的翡翠戒指等精緻配飾，打扮十分時尚亦不失貴氣。加上他一頭烏黑而又濃密的短髮，臉部輪廓分明，臉色紅潤，皮膚光滑，雙眼亦十分有神，與朋友一起拍照時，挺直腰板對着鏡頭微笑，整體狀態完全不像已經75歲。

相關閱讀：影后前未婚夫滑雪現「大媽樣」 蒼老浮腫樣貌引熱議 分手後狀態大不如前

范冰冰父親被指顛覆年齡感

此外亦有網民拍下范爸爸站立起來的照片，見他身材十分高大壯碩，相比起同齡的「老友記」看起來年輕得多，完全有「顛覆年齡感」的感覺，甚至有網友指他視覺年齡只有50多歲而已，激讚范爸爸其保養得宜。

相關閱讀：金馬獎2025｜范冰冰奪影后「被消失」 微博慶祝文遭全刪惹揣測 近年因逃稅疑被封殺絕跡內地娛樂圈

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
5小時前
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
00:39
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
突發
6小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
6小時前
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
飲食
11小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
01:23
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
即時國際
8小時前
公屋租戶北上避年長住要小心！離港逾X個月恐被房署收樓？瞞報物業最多判囚6個月
公屋租戶北上避年長住要小心！離港逾X個月恐被房署收樓？瞞報物業最多判囚6個月
生活百科
2026-01-13 15:54 HKT
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
影視圈
8小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
4小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT