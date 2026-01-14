44歲影后「盛世美顏」之謎解開 近八旬父親現身婚宴高大壯碩 頭部一特徵現驚人狀態

現年44歲的出爐金馬影后、內地女星范冰冰，出名樣貌出眾，弟弟范丞丞顏值亦高，其家人的舉動亦備受外界關注！范冰冰的75歲爸爸范濤近日現身一場婚宴時，一頭濃密而又烏頭的頭髮，其「顛覆年齡感」的狀態曝光，引起網民熱議！

范冰冰父親晒翡翠戒指顯貴氣

近日在內地網瘋傳一輯范冰冰爸爸范濤出席宴會的照片，照片中的范濤當日身穿深藍色企領的羽絨外套，搭配休閒長褲現身，手上戴着一隻大大粒的翡翠戒指等精緻配飾，打扮十分時尚亦不失貴氣。加上他一頭烏黑而又濃密的短髮，臉部輪廓分明，臉色紅潤，皮膚光滑，雙眼亦十分有神，與朋友一起拍照時，挺直腰板對着鏡頭微笑，整體狀態完全不像已經75歲。

范冰冰父親被指顛覆年齡感

此外亦有網民拍下范爸爸站立起來的照片，見他身材十分高大壯碩，相比起同齡的「老友記」看起來年輕得多，完全有「顛覆年齡感」的感覺，甚至有網友指他視覺年齡只有50多歲而已，激讚范爸爸其保養得宜。

