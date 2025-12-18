影后前未婚夫滑雪現「大媽樣」 蒼老浮腫樣貌引熱議 分手後狀態大不如前

47歲內地男星李晨與前女友范冰冰的戀情曾是大眾焦點，二人一度談婚論嫁，李晨更表示會跟范冰冰度過逃稅風波，共患難見真情令不少網民感動。但2019年二人宣布分手，在微博表示：「我們不再是我們，我們依然是我們」，令網民都感惋惜，儘管二人屢傳復合，但至今對外都維持單身狀態。范冰冰近年已絕跡內地娛樂圈，但李晨在內地仍非常受歡迎。日前他被網民直擊現身長白山滑雪場，被指神情略顯疲態，蒼老樣貌盡顯。

李晨臉部浮腫顯蒼老

日前李晨在長白山滑雪場拍節目，被網民野生捕獲。他身穿一套亮粉色滑雪服，在白茫茫的雪地中格外搶眼。然而，在網民無濾鏡的鏡頭下，李晨的真實狀態卻引發熱烈討論。照片中，李晨看來臉部浮腫、神情疲態，被指蒼老不少。

相關閱讀：金馬獎2025｜范冰冰奪影后「被消失」 微博慶祝文遭全刪惹揣測 近年因逃稅疑被封殺絕跡內地娛樂圈

李晨打扮有濃濃大媽味？

許多網民毒舌批評：「造型看起來很笨拙」，更指他的亮粉色穿搭飄出一股濃濃的「大媽味」，與他過往「大黑牛」的帥氣硬漢形象落差極大。不少人直言，分手後的李晨似乎狀態大不如前，臉上的老態令人唏噓，也讓人不禁回憶起他與范冰冰那段轟轟烈烈的感情。

不過，也有粉絲出面為他平反，認為滑雪本來就是素顏上陣，加上雪鏡會在臉上留下壓痕，看起來狀態不佳很正常，無須過度解讀。更有粉絲分享李晨近日在其他地方拍攝節目的「生圖」，反稱讚他外形凍齡。

相關閱讀：居半山豪宅女星疑被向太點名怒斥耍大牌 殿堂級幕後人被為難 陳嵐發火教訓：沒禮貌又遲到