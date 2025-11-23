Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金馬獎2025｜范冰冰奪影后「被消失」 微博慶祝文遭全刪惹揣測 近年因逃稅疑被封殺絕跡內地娛樂圈

影視圈
更新時間：13:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：13:00 2025-11-23 HKT

金馬獎2025｜第62屆金馬獎頒獎典禮已於昨晚（22日）圓滿舉行，范冰冰以馬來西亞電影《地母》摘下今屆金馬獎影后，但她未有出席頒獎禮，只由影片導演張吉安代領。張吉安即場打電話給范冰冰，她一接電話時已喜極而泣，沒料到獲得獎項的范冰冰，在微博開心發文後，與獎項相關的帖文會全部消失。

范冰冰獲獎深受感動

范冰冰因逃稅問題，近年絕跡內地娛樂圈，因而轉往海外發展。昨晚范冰冰憑馬來西亞電影《地母》獲金馬影后後，曾透過視像開心表示：「真的深深感動，感謝張吉安導演堅定不移對我信任，當初他問我『願不願意讓我成為你的臉』，我說，范冰冰奉陪到底。」范冰冰又表示電影角色引領她成長。之後范冰冰工作室第一時間在微博發布賀文：「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角」。

怎料， 范冰冰工作室的帖文不久後便無預警地消失，引發外界諸多揣測。雖然內文中未有提及「台灣」、「金馬獎」等字眼，卻仍然「被刪除」。而范冰冰在今日（23日）凌晨亦曾在個人微博上分享心聲。

范冰冰半夜歎大閘蟹慶祝

范冰冰寫道：「剛回覆完所有好友的600多條祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵……」，並分開個人照及食物照，但帖文同樣在微博已不見蹤影。最新的帖文是范冰冰為自家護膚品宣傳，打上：「嘻嘻嘻嘻！哈哈哈哈！」而網民在最新帖文下繼續恭喜范冰冰封影后，亦有人留言：「這條吃螃蟹的微博也被吞了？還不能讓人半夜回覆朋友訊息和吃螃蟹了」。

