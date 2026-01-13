58歲Rocky鄭健樂旺角被貼街招大數「食軟飯」欠債多宗罪 《東周刊》獨家爆真面目 崔碧珈拒愛反目

58歲「大隻Rocky」鄭健樂去年底突然將FB改狀態，稱「與Anita Chui交往中」，爆出與37歲性感女星崔碧珈「父女戀」，最終被強調單身的崔碧珈，疑在社交平台炮轟有人裝單純「獵食」其友人，鬧出風波。最新一期《東周刊》獨家爆崔碧珈疑因緋聞飽受委屈，情緒瀕臨崩潰。近日有報道指鄭健樂被貼街招，遭大數多宗罪。

鄭健樂被爆非「純愛戰士」

據指，鄭健樂並非「純愛戰士」，日前在旺角驚現指控鄭健樂的街招，出現在快餐店地下及街道外牆，當中鄭健樂的照片曾出現在TVB資料頁，內容提及欠債、破產、求包養等字眼，還提到與前妻離婚原因。

指控鄭健樂的街招上寫有，「TVB過氣藝人鄭健樂，食軟飯食咗幾十年，前妻頂佢唔順離婚，60歲老嘢無咗蠢女人養之後，出面爭落周街大耳窿就係人都知㗎啦！超無膊頭，以為申請咗破產可以唔使還錢，成日仲以為自己係大明星，喺社交網站周圍食女求包養，啲女真係蠢！但破產上曬（晒）法庭上網查一查都知，呢件Rocky真係香港世紀賤男！！唔好諗住破咗產就使還錢啊契弟！！」

鄭健樂曾月入四位數

鄭健樂過往曾在訪問提及經濟狀況，當時他稱在娛樂圈發展，多飾演閒角，因此有「唔夠騷」問題，月入有機會只有四位數，身為一家之主的他，收入不夠養妻活兒，家用不穩定。鄭健樂曾稱最窮時銀包只有數百元，家用是拎得幾多得幾多，又慶幸有信用卡及八達通，可以先使未來錢。

鄭健樂四年前離婚

鄭健樂曾以教健身做正職，藝人工作視為副業，卻在2020年因疫情導致健身室四度被迫停業，半年內零收入，要靠積蓄度日，連帶兩子的補習及興趣班都要取消。鄭健樂坦言太太雖然明白其演藝夢，但有會呻一、兩句，認為是人之常情，而他亦對家人感到少少內疚，希望增加工作收入過好日子。鄭健樂又稱有積穀防飢習慣，為兩子儲錢。娛樂圈你唔知自己工作量，可能好忙，亦可能好靜，呢行係咁。」鄭健樂於2021年離婚，結束20年婚姻，大子由他撫養，而細子隨母生活。

