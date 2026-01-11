一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾

曾志偉於《萬千星輝頒獎典禮2025》中獲得「萬千光輝榮譽傳奇」大獎，並正式宣布卸任總經理一職。今晚TVB訪談節目《一周星星》，便邀得曾志偉大談做TVB總經理的得與失。曾志偉回復自由身後暢所欲言，他自批於任內5年，一個範疇完任失敗得0分；而他亦承認做TVB總經理，令到自己滿頭白髮，身體狀態大打折扣，直言「差咗好多」。他亦坦白道出於任內有一件最想做卻未能成事的事，並稱：「呢樣我覺得最遺憾」。

曾志偉：我呢方面0分

今次曾志偉特別欽點黎芷珊訪問自己，他卸任之後亦「有嗰句講嗰句」。黎芷珊問他，於任內「解決公司內山頭文化」的範疇，他坦言自己只得0分：「因為太難，最唔想嘥時間去搞呢啲，人事太難去解決，你杯葛我我又杯葛佢，不如做好啲節目算，所以真係0分」。

曾志偉坦言身體「差咗好多」

王祖藍指他卸任之後，最應該立即去驗身，曾志偉坦言自己身體「差咗好多」：「身體狀態差咗好多，我對唔住自己呀。第一我冇時間做運動，睡眠時間不足，唔熟睡，就已經令身體差。做總經理應酬又多，飲啲應酬酒，對自己身體好差」。黎芷珊亦直指他白頭髮「多咗好多」。

曾志偉道出任期內最遺憾的事

而曾志偉於5年任期內最大遺憾，原來是未能搞一個香港有認受性的音樂頒獎典禮：「如果要喺香港認可的一個頒獎典禮，就要有一個認受性高的音樂榜，要所有唱片公司去通力合作，但因為時間不夠未能解決。其實我想做大灣區頒獎典禮，亦都有傾過，但好遺憾唔可以喺我任期內發生」。他亦直指做他的崗位吃力不討好：「冇人會理解入面發生咩事。我剛入嚟就講，我唔可以節流，我係要開源。但做咗兩年之後，就變咗冇得使錢」。

曾志偉曾用拖鞋飛汪明荃

黎芷珊又問，於TVB有沒有開過後悔的玩笑，曾志偉表示：「都有呀，阿姐囉，我用甩拖鞋飛阿姐呀！但鬧我嘅人係肥姐，我好多謝有人真係可以喝得住我」。而講到於TVB，他做過最滿意的節目時，曾志偉指是《獎門人》：「影響最大一定係獎門人，做咗30年，好滿意。呢個係我親力親為搞嘅節目，每個環節都係我自己諗，每次拍完我都請幕後去宵夜，因為要檢討，就係做得好先要檢討」。

曾志偉他日退休想讀書

到他日真的退休，曾志偉表示自己有個願望：「如果真係退休，我好想去讀書。其實我之前報咗兩次名，係去學中醫，但兩次都因為太忙冇去返學。到我退休，最重要就係健康，所以我先想讀中醫」。

