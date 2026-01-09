曾志偉大呻做TVB總經理辛苦 自爆被子女「恐嚇」催促卸任高層：做夠未呀丨一周星星

曾志偉早前榮獲《萬千星輝頒獎典禮2025》「萬千光輝榮譽傳奇」大獎，回復「自由身」的他終於可以暢所欲言，本周日（11日）晚十點播出的TVB訪談節目《一周星星》，便邀得曾志偉大談做TVB總經理的得與失。

曾志偉被子女施壓望早日卸任

曾志偉親自欽點黎芷珊主持本集《一周星星》，深入剖白他擔任電視廣播有限公司（TVB）總經理（節目內容營運）五年來的感受與得失。對於外界最關心的卸任總經理一事，曾志偉在節目中大方回應，直言：「五年對我嚟講太漫長」。他坦承總經理的身份帶來巨大壓力，許多真心話因上市公司身份而不能直說，「呢個亦都係我討厭做總經理嘅原因，我有時想講啲嘢，佢哋話『你嘅身份唔講得㗎』、『我哋上市公司嚟㗎，你唔好乜乜乜』，哇……好辛苦呀！都唔似我嘅！」他更笑言，其實子女們早已催促他卸任，甚至發出「恐嚇」：「『做夠未呀？！』，仔女大咗就惡過你呀！」

曾志偉自評「冇用」揭任內最大遺憾

回顧五年任期，曾志偉謙虛地自評：「我冇諗過我咁鬼冇用，五年先做到咁樣。我以為三年就搞掂啦，但呢隻遊輪太大隻，航空母艦嚟。」直言改革不容易。他同時在《一周星星》中透露，任內有一件最想做卻未能成事的事，並稱：「呢樣我覺得最遺憾」，具體內容則留待節目中揭曉。

《中年好聲音》成功始料未及

談及任內廣受好評的節目《中年好聲音》，曾志偉坦言當初未曾預料到會引起如此巨大的迴響，並分享了節目命名背後的小故事。面對外界的批評聲音，他亦誠懇地希望觀眾能多多包涵，解釋在「要轉虧為盈」的大前提下，節約成本是必要之舉，過程中難免會出現問題，希望大家見諒。