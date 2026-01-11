中年好聲音4｜「李克勤拍檔」陳逸璇取4燈 72歲前TVB導演唱《明星》 蘇格蘭美女人妻技驚四座 

《中年好聲音4》今晚播出的1集，繼續有肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦（溦溦）出任評審。參加海選時已經成為焦點、曾跟李克勤合唱Hit歌《合久必婚》的陳逸璇是晚首位出場，她深情演繹《夜夜夜夜》表現非常不俗，最後雖然未能直接晉級，但亦取得4燈。另外出身自TVB，曾執導張國榮主演的經典劇集《儂本多情》的72歲導演宋豪輝亦驚喜登場，可惜最後僅獲2燈。是晚其中一個驚喜，就是來自蘇格蘭的美女人妻選手許美琪，她唱出超高難度的英文歌《Chandelier》，技驚四座取得5燈。

陳逸璇取得4燈

現年42歲的陳逸璇（Jolie），是晚以性感露肩造型出場，唱出《夜夜夜夜》，表現淡定有台型，情感拿捏出色。20年前曾為她做監製的張佳添，就大讚她表現進步：「你呢首歌發揮得好好，比起二十年前多咗滄桑感。」陳逸璇表示，之前「成日畀人話唱歌冇感情，希望大家今次聽到一個會講故事嘅陳逸璇」，最後她得到4燈，成績不錯。

陳逸璇曾閃婚婚姻僅維持2年半

陳逸璇23年前仍是大學生，已跟李克勤合唱《合久必婚》一曲成名，之後更有機會推出專輯，可惜發展卻平平。在2015年與相識2年的墨西哥男友結婚的陳逸璇，婚姻只能維持2年半。她回憶當時熱戀期過後，雙方就因為文化差異，令感情不斷降溫，令她每晚都要飲一支紅酒幫助睡眠，最後更養成酗酒的陋習。

宋豪輝曾執導《儂本多情》

而72歲的宋豪輝，就精神奕奕唱出《明星》，不過最後就只得2盞燈。宋豪輝出身自第2期無綫電視藝員訓練班，之後轉任幕後及到美國進修，返港後擔任TVB編導，《儂本多情》就是其作品。之後他曾執導過由Beyond主演的勵志電影《Beyond 日記之莫欺少年窮》，而賀歲片《富貴黃金屋》亦是其作品。

許美琪顏值歌藝成焦點

今集其中一個焦點，就是現年38歲、來自蘇格蘭的許美琪。18年前她曾於歐洲參加過華人新秀歌唱大賽，一舉套得季軍及金嗓獎，實力得到肯定，而她今次選唱《Chandelier》，表現得到評審一致讚賞，肥媽搞笑讚她如一煲煮得剛好的佛跳牆，得悉自己取得5盞燈直接晉級後就爆喊的許美琪，於台上指好多謝老公讓她追夢。

