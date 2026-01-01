《中4》顏值擔當殺入《尋秦記》電影版 女俠造型曝光獲激讚 歌手出身曾與視帝「床戰」

萬眾期待的《尋秦記》電影版昨日（12月31日）正式上映，除了有電視版原班人馬如古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮及滕麗名等強勢回歸，亦有不少新面孔為電影注入新血。其中憑藉《中年好聲音4》獲封為「顏值擔當」的陶枳樽便是其中一位，日前她在IG分享劇照曝光片中造型。

陶枳樽化身江湖俠女

為配合電影上映，陶枳樽日前在IG貼出多張電影劇照，為《尋秦記》電影版宣傳。照片中，她以一身有型古裝亮相，手持長劍，眼神堅定，在山林與村寨背景的襯托下，充滿江湖俠女的氣質。她留言寫道：「跨越六年時空，萬眾期待，弟子 #陶枳樽 前來報到」，引來大批網民留言讚賞，稱讚她「好靚女」、「有女俠風範」、「型格十足」。

相關閱讀：《中年好聲音4》奪5燈企鵝人真身終極揭曉？周志康晒近照洩「鐵證」 網民：仲唔係你？

陶枳樽曾與張振朗拍床戲

事實上，歌手出身的陶枳樽近年積極轉型，在演藝路上不斷挑戰自我，累積了豐富的幕前經驗。她早前更在劇集《反黑英雄》中與視帝張振朗有大膽演出，不惜裸背上陣，專業精神備受肯定。如今踏上大銀幕，參演這部經典鉅製，其表現令人期待。

相關閱讀：中年好聲音4｜前新秀冠軍何晶晶強勢回歸 曾擊敗鄭俊弘 原來效力TVB一部門多年

周志康近照洩「企鵝人」身份？