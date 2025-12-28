Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4｜前新秀冠軍何晶晶強勢回歸 曾擊敗鄭俊弘 原來效力TVB一部門多年

影視圈
更新時間：23:00 2025-12-28 HKT
發佈時間：23:00 2025-12-28 HKT

今晚（28日）播出最新一集《中年好聲音4》香港賽區戰況激烈，再有三名參賽者勇奪5燈直接晉級，令香港賽區的5燈選手增至六位。在一眾實力唱將中，現年42歲的家庭主婦何晶晶甫登場即成為全場焦點。她獻唱《女神》時，憑著一個順滑動聽的高音，成功打動評審張佳添、谷婭溦和海兒，獲得三盞燈。 

何晶晶曾參加新秀擊敗鄭俊弘

現年42歲的家庭主婦何晶晶，甫登場便引起關注。原來她曾是2001年《全球華人新秀歌唱大賽》香港區選拔賽的冠軍，擊敗鄭俊弘贏得冠軍「金咪大獎」，實力不容小覷。在贏得比賽後，何晶晶因種種原因轉戰配音界，並在五年前離開TVB成為全職媽媽。這次在兩個兒子的鼓勵下，她決心重返闊別多年的歌唱舞台。

對於何晶晶獻唱鄭欣宜的《女神》的精湛表現，評審們給予高度評價。張佳添大讚：「你嘅感情係幫到你嘅，令我覺得你唱歌好有內心嘅思想、好有感覺。同埋佢一升key，我哋大家就嚟啦一齊撳燈，因為你帶動到我哋。」周國豐亦稱讚她：「你好懂得聲音運用，你好入咪，你把聲令人聽得好舒服。」

相關閱讀： 中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑

唱將陳穎詩挑戰周國豐

另一位選手陳穎詩則帶來了全晚最催淚的表演。她選唱了高難度歌曲《I Will Always Love You》，並在演唱前透露這首歌對她而言有個「陰影」，而這個陰影的來源正是在座評審周國豐。原來，陳穎詩早前參加歌唱比賽時，正是演唱此曲，當時被評判周國豐直指「選錯歌」。為了克服心魔，陳穎詩勇敢地在《中年好聲音4》的舞台上再次挑戰此曲。她充滿力量的演繹獲得了四位評審的認可。張佳添為她的勇氣鼓掌，而當年給予「負評」的周國豐解釋，此曲難度極高，對歌手狀態要求嚴苛，但他同時肯定陳穎詩絕對有能力唱好其他歌曲，並得到他的認同。最終，陳穎詩同樣獲得四燈，成功進入等候區。

相關閱讀： 中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班

