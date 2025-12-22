中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑

TVB真人騷《中年好聲音4》香港賽區正式展開，昨晚（21日）播出的第五集再誕生多3名5燈選手，分別為科亞高巴《Unchained Melody》、吳亦偉《至少還有你》及彭梓嘉《我等到花兒也謝了》。現年43歲，來自台北的音樂製作人吳亦偉17年前在台北參加歌唱選秀節目出道，之後更被揭是金曲獎得主「北原山貓」吳廷宏的兒子，胞姐吳亦帆也是歌手兼主持人，曾與周杰倫做過同班同學，2003年推出過專輯，翌年入圍金曲獎最佳演唱新人獎。

周國豐公開寸肥媽火藥味濃

曾經被評審之一的伍仲衡封為「長明燈」的肥媽，今次在《中4》繼續手鬆，幾乎每一個選手都率先撳燈，吳亦偉演繹《至少還有你》獲5燈直接晉級，賽後肥媽說：「佢哋嘅音樂感同我冇得比，我係第一個撳燈。」周國豐忍不住說：「請問你邊個唔係第一個撳燈？」肥媽即說：「你唔好理我喇！」節目播出後，周國豐在FB留言：「冬至呢一集 #中年好聲音4 ⋯⋯好重火藥味！」事件亦引來少網民熱討。

肥媽曾指自己撳燈只是有愛心

其實過往肥媽對《中年》的選手當日手鬆，試過在《中年好聲音3》首集「新馬區」的20強入圍賽中，幾乎每一位開聲兩、三句就已經撳燈，曾引起討論區的觀眾熱議，當時評審之一的伍仲衡寸肥媽「佢盞燈冇熄過」，肥媽則霸氣反擊：「關你咩事啫？人哋打低咁多人，嚟到呢度，唔值一盞燈咩？」事後肥媽亦曾指自己只是有愛心：「《中年好聲音》要經過好多嘢，家庭、隔籬鄰舍、屋企人、同事，識與唔識嘅人，好多嘢要交代，能夠跳出comfort zone參加，嗰盞燈唔值咩？」想不到在《中年4》上，再度出現這情況，周國豐忍不住再度出聲。

網民力撐周國豐大膽窒肥媽

對於周國豐的留言，有人力撐：「笑死，好大膽呀，亞媽你都窒。今晚5燈嘅都好正！」、「好好笑，不過周Sir講嘅又真係事實。」、「周sir，你真夠pop夠薑。但其實我喺電視機旁邊不約而同都講咗呢一句話。」周國豐亦有回覆：「識啲嘢。」還有人說：「有參賽者得一盞燈都係佢撳，咁佢都算音樂感好過其他人？唔該唔好再亂撳好唔好？真係要認真啲畀分，唔好淨係博好感扮好人喇，集集都係咁，都唔知識唔識做評審？」但有人覺得：「 呢盞係鼓勵燈，比參賽者有信心發揮。」、「嗰盞燈係人人有份，是表示支持佢哋嘅勇氣，鼓勵佢哋嘅意思，所以不會影響賽果。」、「呢個咁艱巨的任務，只有肥媽夠義氣，肯承擔！」

