古淖文為錄新歌一月閉關 約定粉絲情人節東莞相聚

古淖文（German）日前在網上發串文關於他錄製新歌：「新歌Round 1剛完成」，他續說：「這個1月要閉關」。2025年German出了兩首跳舞歌曲《Follow Me》及《Oh Yeah！》，歌迷猜測第三首歌曲會否是慢歌。早前German透露，新歌會像他在《中聲2》比賽中唱的「必殺歌」《Feeling Good》。然而，他也提及跟製作人梁小龍在製作過程中會作出需要的改動。因此，預計新歌一定會帶來驚喜。

German最難忘澳門演唱會

除了為製作新歌而「閉關」，German亦已宣布，從去年開始的《古淖文 Follow Me 巡迴音樂會 - 東莞站》最終章將於2月14日情人節在聚橙院線東城影劇院舉行。German最近拍攝電視節目時，說他最難忘是第一次的澳門個人演唱會。而German自第一次演唱會開始，對自己表演力臻完美。無論是在演唱會或巡迴音樂會的製作上，German對不斷改善的要求極高，務必要驚艷全場。Rock要震撼、快歌要熱爆、慢歌要令人陶醉；從舞台到樂隊、燈光及舞蹈團隊的演出等等，都讓觀眾讚嘆不已。