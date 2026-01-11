Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古淖文為錄新歌一月閉關 約定粉絲情人節東莞相聚

影視圈
更新時間：09:45 2026-01-11 HKT
發佈時間：09:45 2026-01-11 HKT

古淖文（German）日前在網上發串文關於他錄製新歌：「新歌Round 1剛完成」，他續說：「這個1月要閉關」。2025年German出了兩首跳舞歌曲《Follow Me》及《Oh Yeah！》，歌迷猜測第三首歌曲會否是慢歌。早前German透露，新歌會像他在《中聲2》比賽中唱的「必殺歌」《Feeling Good》。然而，他也提及跟製作人梁小龍在製作過程中會作出需要的改動。因此，預計新歌一定會帶來驚喜。

German最難忘澳門演唱會

除了為製作新歌而「閉關」，German亦已宣布，從去年開始的《古淖文 Follow Me 巡迴音樂會 - 東莞站》最終章將於2月14日情人節在聚橙院線東城影劇院舉行。German最近拍攝電視節目時，說他最難忘是第一次的澳門個人演唱會。而German自第一次演唱會開始，對自己表演力臻完美。無論是在演唱會或巡迴音樂會的製作上，German對不斷改善的要求極高，務必要驚艷全場。Rock要震撼、快歌要熱爆、慢歌要令人陶醉；從舞台到樂隊、燈光及舞蹈團隊的演出等等，都讓觀眾讚嘆不已。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
18小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1受傷昏迷
突發
1小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
14小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
14小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
16小時前
「浪漫戰神」今場換上霍宏聲，或能轉一轉手風，為唐獻芳 (左) 贏馬補數。
霍宏聲為唐獻芳贏馬補數
馬圈快訊
20小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇聞趣事
2小時前