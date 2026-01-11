一代性感女神李麗珍獲富貴「未來女婿」慶祝60歲生日 與許愿所生女兒撞樣陳法拉

入行超過40年的李麗珍，是90年代港產電影的三級片女神，由她主演的電影《蜜桃成熟時》、《不扣鈕的女孩》、《玉蒲團之玉女心經》及《千言萬語》等都紅遍中港兩地，更成為不少男觀眾的夢中情人。不經不覺原來女神李麗珍已「登六」，日前女兒許倚榕就晒出與媽咪慶祝生日的影片，李麗珍即使以素顏「真面目」現身，依然被讚狀態極好！

李麗珍獲網民讃：60還這麼年輕

1月8日是李麗珍的60歲生日，其28歲女兒許倚榕（Annise）昨日（10日）就在IG分享生日影片，並寫道：「Happy Birthday Mom！！ 珍的愛你！」 影片中開頭見到李麗珍與女兒許倚榕及其男友張明偉的三人合照，之後兩母女坐在餐桌前，李麗珍素顏上陣、束起頭髮、穿上便服、身上亦搭着一件外套，女兒送上一個士多啤梨生日蛋糕，蛋糕上的朱古力牌就特別以媽咪名字的「珍」，食字寫上「珍的愛您」，然後女兒叫媽咪許願，李麗珍隨即閉上眼睛、雙手合十許願，旁邊的女兒就一直望住媽咪，之後兩母女齊齊吹蠟燭。吹完蠟燭，李麗珍向着鏡頭展露甜美笑容。網民紛紛送上祝福，並讃李麗珍超好狀態：「永遠女神珍妹，祝你生日快樂！多謝乖女分享」、「Happy Birthday！！！ 好美好美」、「祝永遠嘅女神珍妹生日快樂 幸福美滿」、「60了還這麼年輕」等。而李麗珍亦有在小紅書分享寫道：「60#生日快樂#happybirthday#星朋友暖冬派對#2026一定會更好#我希望你2026年天天都開心」。

相關閱讀：回顧李麗珍、鍾麗緹、李婉華三大性感女神轟烈情史 《東周刊》獨家爆星二代戀情內幕

李麗珍女兒戀富貴男友

一代性感女神李麗珍情史豐富，曾經歷過一段婚姻，跟著名音樂人許愿相識半年便於1996年結婚，女兒許倚榕翌年出世，可惜婚姻僅四年便結束。許倚榕小時候長得較像爸爸，但越大越靚女，甚至被指撞樣陳法拉。2024年底底，許倚榕被爆戀上一名富貴音樂人，後來許倚榕更大方認愛是前《愛回家》演員張明偉。據了解，張明偉的爸爸張永森是一位律師，為自由黨創黨成員之一，在1993年更獲委任為太平紳士、2009年獲頒授榮譽勳章、2016年獲頒授銅紫荊星章；而他的媽媽則是位英文老師，亦曾任職教育局主理特殊教育。

相關閱讀：李麗珍女兒與張明偉甜逛名店 《東周刊》獨家爆星二代戀情 李婉華大女、鍾麗緹大女男友揭秘