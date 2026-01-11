Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一代性感女神李麗珍獲富貴「未來女婿」慶祝60歲生日 與許愿所生女兒撞樣陳法拉

影視圈
更新時間：11:00 2026-01-11 HKT
發佈時間：11:00 2026-01-11 HKT

入行超過40年的李麗珍，是90年代港產電影的三級片女神，由她主演的電影《蜜桃成熟時》、《不扣鈕的女孩》、《玉蒲團之玉女心經》及《千言萬語》等都紅遍中港兩地，更成為不少男觀眾的夢中情人。不經不覺原來女神李麗珍已「登六」，日前女兒許倚榕就晒出與媽咪慶祝生日的影片，李麗珍即使以素顏「真面目」現身，依然被讚狀態極好！

李麗珍獲網民讃：60還這麼年輕

1月8日是李麗珍的60歲生日，其28歲女兒許倚榕（Annise）昨日（10日）就在IG分享生日影片，並寫道：「Happy Birthday Mom！！ 珍的愛你！」 影片中開頭見到李麗珍與女兒許倚榕及其男友張明偉的三人合照，之後兩母女坐在餐桌前，李麗珍素顏上陣、束起頭髮、穿上便服、身上亦搭着一件外套，女兒送上一個士多啤梨生日蛋糕，蛋糕上的朱古力牌就特別以媽咪名字的「珍」，食字寫上「珍的愛您」，然後女兒叫媽咪許願，李麗珍隨即閉上眼睛、雙手合十許願，旁邊的女兒就一直望住媽咪，之後兩母女齊齊吹蠟燭。吹完蠟燭，李麗珍向着鏡頭展露甜美笑容。網民紛紛送上祝福，並讃李麗珍超好狀態：「永遠女神珍妹，祝你生日快樂！多謝乖女分享」、「Happy Birthday！！！ 好美好美」、「祝永遠嘅女神珍妹生日快樂 幸福美滿」、「60了還這麼年輕」等。而李麗珍亦有在小紅書分享寫道：「60#生日快樂#happybirthday#星朋友暖冬派對#2026一定會更好#我希望你2026年天天都開心」。

相關閱讀：回顧李麗珍、鍾麗緹、李婉華三大性感女神轟烈情史 《東周刊》獨家爆星二代戀情內幕

李麗珍女兒戀富貴男友

一代性感女神李麗珍情史豐富，曾經歷過一段婚姻，跟著名音樂人許愿相識半年便於1996年結婚，女兒許倚榕翌年出世，可惜婚姻僅四年便結束。許倚榕小時候長得較像爸爸，但越大越靚女，甚至被指撞樣陳法拉。2024年底底，許倚榕被爆戀上一名富貴音樂人，後來許倚榕更大方認愛是前《愛回家》演員張明偉。據了解，張明偉的爸爸張永森是一位律師，為自由黨創黨成員之一，在1993年更獲委任為太平紳士、2009年獲頒授榮譽勳章、2016年獲頒授銅紫荊星章；而他的媽媽則是位英文老師，亦曾任職教育局主理特殊教育。

相關閱讀：李麗珍女兒與張明偉甜逛名店 《東周刊》獨家爆星二代戀情 李婉華大女、鍾麗緹大女男友揭秘

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1受傷昏迷
突發
3小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
20小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
15小時前
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇聞趣事
4小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
17小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
16小時前
「浪漫戰神」今場換上霍宏聲，或能轉一轉手風，為唐獻芳 (左) 贏馬補數。
霍宏聲為唐獻芳贏馬補數
馬圈快訊
21小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT