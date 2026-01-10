Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥長青爆《尋秦記》內幕！「滕翼」首選非黃文標 揭TVB要求二選一：都冇辦法

影視圈
電影版《尋秦記》自上映以來氣勢如虹，除了票房大收旺場之外，更令網民掀起一股「回憶殺」。在戲中飾演二弟「滕翼」一角的黃文標，曾透露角色當年在電視劇的首選原本是由麥長青（麥包）演出，指自己當年是「執二灘」，最終麥長青雖然僅客串在首集出現的精神失常綁匪，但也令觀眾留下深刻印象。

麥長青二選其一

事隔多年，對於當年痛失二弟角色，麥長青表示當年因為要拍《無頭東宮》，撞期而無緣接拍《尋秦記》，他接受傳媒訪問時述當時公司要他在兩劇選其一：「當時聽到拍《尋秦記》當然開心，既係黃易小說改編，又係台慶劇，不過拍唔到都冇辦法。」《尋秦記》是首部在橫店影視城取景的香港劇集，其後又要到河北涿州影視城，以及內蒙古壩上草原等拍攝。麥長青續說︰「如果兩套劇都喺香港，仲可以度期一齊拍，但《尋秦記》要返大陸，為免影響另一部製作，公司就安排我入《無頭東宮》劇組」。

相關閱讀：麥長青罕揭遭連環「恐嚇」！前TVB一線小生當面質問一事 被男星狂X：劇本改X晒啦

麥長青演綁匪事敗被拘捕

雖然麥長青最終未能演二弟角色，但該劇的監製莊偉建，就找他客串第一集現身的「綁匪」。劇中的麥長青是飾演因為炒燶股票欠下巨債，而導致失去理智的前O記成員，他又混入記者群中向由鄧一君飾演的「李小超」埋身，並以炸彈挾持鄧一君和飾演「秦青」的郭羨妮，手持槍械逼他操控公司股票重拾升軌，期間與演G4警員的古天樂大打出手，最後被制服，麥長青事敗後被拘捕帶上警車。

麥長青：開心觀眾還記得我

麥長青表示開心觀眾還記得自己，並收到很多朋友把《尋秦記》第一節的截圖傳給他，表示他在劇中說的一句經典對白：「死人湖南仔，賣假嘢畀我！」因為劇中他所設置的炸彈，最終是沒有爆炸，被騙是買了假貨，雖然只得幾分鐘戲份，但已令人印象深刻。

相關閱讀：新聞女王2｜麥長青講經大談「體制生存術」冧掂高海寧 閃現3分鐘俘虜網民

