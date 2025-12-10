新聞女王2｜麥長青講經大談「體制生存術」冧掂高海寧 閃現3分鐘俘虜網民

出名連客串演員都要認真諗過度過的《新聞女王》系列，昨晚（9日）一集再度送上超驚喜客串，找來麥長青飾演「睿智維修人員」，與許詩晴（高海寧 飾）大談「體制生存術」，成為詩晴的職場貴人。

監製鍾澍佳：一眼即鎖定

在短短三分鐘的出場時間中，麥包除了句句「金科玉律」：「體制裏面係減分制，你做得幾叻都好，唔會加你分，但一做錯嘢、行錯一步、講錯一句說話就減分」，並以「智慧長者」Tone勸說詩晴：「唔使咁搏嘅女，總之做好自己本份，唔好出錯，夠命長就有得升！」麥包的「體制生存術」，句句有Point之餘，配以麥包精湛演技、舉手投足及眼神均充滿智者神髓，令網民相當入肉，大讚《新聞女王》系列再度拋出了寫實職場生存哲學：「有道理，體制內都是不求有功，但求無過」、「這個劇的編劇，除了在私企上過班，還在體制上過班好懂啊」。至於幾句就被成功點醒的精靈詩晴，亦贏盡網民好評：「詩晴感覺比較收放自如，能夠抓住機會」、「許詩晴還是懂人情世故的」。

對於不少網民好奇佳導為甚麼找來麥包客串這場三分鐘場口，監製鍾澍佳接受官方訪問時笑言：「要搵邊位演員嚟演呢個角色，我諗咗好耐，直到有一日我喺電視機見到麥包嘅演出，我就即刻打電話搵佢演。」