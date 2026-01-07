Ben Sir歐陽偉豪老婆罕曝光 結婚30年甜蜜旅遊雪地放閃 青梅竹馬戀愛史揭秘

Ben Sir歐陽偉豪早前由大學教授轉型成為藝人，風趣幽默的學者形象深入民心，但家庭生活則相對低調。近日，他罕有分享多張與太太陳惠雯（Cindy）外遊的合照，大方放閃。照片中，Ben Sir夫婦置身於一片白茫茫的雪景中，從他標註的「哈爾濱」及「十里畫廊」可知，二人正暢遊內地東北的冰雪世界。

Ben Sir與太太情侶裝放閃

在其中一張照片裡，Ben Sir與太太穿著同款的黑色長身羽絨外套，「情侶裝」在雪景中顯得格外溫馨。Ben Sir太太戴著一頂毛茸茸的白色雪帽，依偎在Ben Sir身旁，並伸手指著遠方，而Ben Sir則順著太太指引的方向望去，二人流露出對眼前景色的共同讚嘆，畫面充滿默契和愛意。另一張照片則捕捉了二人深情對望的瞬間，太太仰望著 Ben Sir，眼神裡盡是溫柔，勝過千言萬語，平淡中見幸福。二人童心未泯地跪在厚厚的積雪中，一起將雪花捧起並灑向空中，笑容燦爛，盡顯真情流露的甜蜜互動。還有一張照片，他們在雪林中手牽手，靜靜地站著對望，構圖猶如愛情電影劇照，浪漫氛圍滿溢。

Ben Sir老婆也是教師

雖然 Ben Sir 的太太並非圈中人，作風一向低調，但二人的愛情故事卻是名副其實的「識於微時」。據悉，Ben Sir與太太自小便認識，更一同就讀葛量洪師範學院，是一起成長的同學。二人雙雙於1988年畢業後，更同樣在將軍澳官立小學任職教師。經過多年愛情長跑，他們於1995年共諧連理，至今已結婚30年。

