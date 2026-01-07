《中年好聲音》台柱大爆TVB頒獎禮得獎「潛規則」 賽前被告知一事冇獎機會高？
更新時間：17:00 2026-01-07 HKT
《萬千星輝頒獎典禮2025》日前於澳門圓滿結束，人氣節目《中年好聲音3》團隊勇奪「最佳綜藝節目」等大獎。作為節目靈魂人物的評審肥媽(Maria Cordero)，在慶功宴上卻大爆自己完全沒想過會得獎，因此連打扮都懶，更意外揭露了藝員出席頒獎禮的「潛規則」。
肥媽以為「食白果」
肥媽今日（7日）在IG上載影片，分享從《萬千星輝頒獎典禮2025》前數小時到慶功宴的點滴。原來當晚肥媽身上色彩斑斕的戰衣，是工作人員提早送給她的生日禮物。她坦言，本來以為《中年好聲音》入圍第三年，得獎機會不大，所以不打算特別打扮，「我諗住著褲就算」，沒想到《中年好聲音3》最終連奪「最佳女主持」、「最佳綜藝節目」大獎，讓肥媽在台下驚喜萬分，激動得尖叫。
肥媽沒有行紅地氈
肥媽在慶功宴上分享了一段有趣插曲，她說有工作人員曾問她是否要走紅地氈，並向她透露：「如果行（紅地氈），就幫你book梳頭、化妝。我心諗『吓？行紅地氈先book梳頭、化妝，咁即係冇行啦！」肥媽一心以為與獎項無緣，因此更不打算盛裝出席。她笑言：「我裙都唔著啊，我著褲就算啦！」最終《中年好聲音3》收穫大獎，事後她與一眾台前幕後團隊出席慶功宴，感謝觀眾一直以來的投票和支持，坦言這次獲獎是意料之外的驚喜。整個團隊都為這個好成績感到非常興奮。
肥媽睇李金凱童年照極心痛？
