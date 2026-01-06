Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相

影視圈
更新時間：17:32 2026-01-06 HKT
發佈時間：17:32 2026-01-06 HKT

2010年度港姐冠軍、現年38歲的陳庭欣（Toby）早前宣佈與拍拖八年的彩豐行老闆楊振源（Benny）分手，《東周刊》最新一爆出Toby分手後已搬離昔日的3000尺九肚山愛巢，並搬至黃大仙500尺單位獨居，過自力更生的生活，至於她跟Benny的分手原因，則是因為男方多年來不乏桃色新聞的同時，對女色亦毫不避忌，令Toby不勝其煩，所以毅然決定在40歲前斬纜，而分手後的Toby亦驚爆與《東張西望》的爆肌「小鮮肉」主持曾錦燊近期過從甚密。

陳庭欣回應大屋搬細屋

對於兩人的分手原因，正在忙於工作的Toby以短訊回覆《星島頭條》時先多謝大家熱切的關心，又指分手其實是小事，大家不用擔心，因時間會治癒一切，「人生總會有高高低低，有離離合合，我相信終有一日會遇到對的人，一切隨緣。」至於居住問題，Toby坦言這些都較為私人，但無論住在哪，間屋大或細都不重要，最重要係住得舒服同開心。問到是否因Benny桃花太旺，又不避忌而分手？Toby說：「同Benny 嘅事情就唔再多講啦，佢始終係圈外人，要尊重對方，我們還是保持普通朋友關係。 而我一向思想同處事都比較偏向成熟，所以我可以照顧到自己，大家真的不用太擔心！」

相關閱讀：陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密

陳庭欣稱曾錦燊為東張男神

至於被指曾錦燊（Charles）近期過從甚密，私下相約之外，更在IG中幫對方拉票，Toby就以「東張西望男神」稱呼對方，更表示對方加入《東張》前已認識：「我哋有好多共同朋友，《東張》嘅監製見我同佢熟絡，初時都有叫我教佢多啲，特別係dubbing （配音），因為佢咬字同發音都可以再進步。其實除咗佢，《東張》嘅小師妹我都好關心，因為我哋係《東張》Family，上下齊心，充滿愛。 」

陳庭欣感激Bob林盛斌

而Toby在最後亦要特別感謝陪著她一起的朋友們和 Bob 爺（林盛斌）：「完全感受到大家的愛護，非常感動。往後一如既往，努力工作，勤力打波，其他事一切隨緣。」對於圈中有「金牌媒人」的Bob在頒獎禮上公開表示今年會幫她找一個20億身家起跳的男友，Toby就表示要多謝Bob 爺，又大讚對方好細心、重情義及真心關心每位朋友：「其實每位得獎者上台分享感受嘅時間都好短，但佢竟然第一樣講嘅嘢係叫我唔使擔心，真係好感謝Bob 爺。我衷心祝賀佢成為最佳男主持，實至名歸！不過真的，大家不用擔心，一切順其自然。」

相關閱讀：陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者

