范明熙自揭悲慘童年珍惜與家人相聚 獲吳大強介紹「一門四傑」未有發展可能丨獨家

影視圈
更新時間：22:45 2026-01-05 HKT
歌手范明熙（小V）為《中年好聲音》吳大強的契女，談到對方可有介紹她給4位筍盤兒子認識 ，小V表示與對方一家早已相識，更會經常一齊食飯，有否發展機會自己亦不清楚。她又自揭悲慘童年，年幼時因爸爸過身，媽媽獨力養家，她與弟弟被安排入住兒童之家。文、圖：張穎芝

Rock演渣男入型入格

小V早前推出單曲《我們的完結篇》是其親身經歷，這段「姊弟戀」最後無疾而終。她說：「首歌是講我上一段感情，明明是熱戀情侶，我又沒做錯，但時間流逝令感情變淡，失去熱情而分手。」她透露 MV男主角原本想邀請吳大強兒子吳偉豪，但未能配合檔期，因而邀請何晉樂（Rock）擔演，笑指Rock在MV其中一幕演渣男，演得入型入格。談到吳大強一門四傑，對方有否介紹她給4位筍盤兒子認識，小V表示有介紹並早已相識，兩家人稔熟，大家是朋友，經常一齊食飯，大讚4位兒子都很好，至於有否發展可能則不知道。

曾被安排入住兒童之家

小V自揭悲慘童年，憶述年幼時與弟弟被安排入住兒童之家，因爸爸在她3歲時過身，失去家庭經濟支柱，媽媽要工作養家。她透露在兒童之家那幾年很痛苦，經常哭到眼腫，看出窗外街上一家大細樂融融，不禁心酸落淚。她笑說現時很黐家，珍惜與家人相聚時刻，亦有前輩愛錫，感到幸福，自己也變得樂觀。另外，小V標緻的五官卻引來整容疑雲，她自認好貪靚，不停研究扮靚方法，全是靠化妝技術，不介意批評，「我想大家關注我的歌，不介意被人話唔靚。」

自認係「戀愛腦」 

此外，自認是「戀愛腦」的小V透露，投入一段感情時會不停遷就對方。她堤及前男友比她年輕兩年，坦認當時雙方未夠了解就開始發展，令她有感下次拍拖要彼此更了解才開始，或不會再選擇與年輕男仔談戀愛。她坦言向來喜歡比自己年紀大和成熟的男士，男方可給予不同見解和想法，可從對方身上學習。

