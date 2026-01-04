Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI總決賽丨COLLAR跳唱《Riding High》 第二回合Dave與Sica甜蜜唱《In Your Eyes》

影視圈
更新時間：21:48 2026-01-04 HKT
發佈時間：21:48 2026-01-04 HKT

ViuTV皇牌節目《全民造星VI》總決賽將於今晚（4日）在澳門舉行，ViuTV亦會直播總決賽，十強參賽者5號郭民鋒(Kris)、6號 張肇維(Gordon)、12號 陳曉希(小雞)、19號黃日禧(Dave)、34號丘藍、41號范卓賢(Jacky Fan)、43號陳瑨羲(Ian hannz)、52號李學偉(DaiMa)、63號王偉俊(Teller) 、73號 陳頴業Yip sir、92號關曉隆(Bosco Kwan)將會爭取三甲席位。完成第一回合後，COLLAR出場表演，跳唱《Riding High》，強尼之後公布全民投票目前走勢，先由Ian Hannz領先，獲得9.12%。

十一強參賽者將進行第2回合比賽，與藝人合作對唱，先首由5號郭民鋒(Kirs)與Phoebus合唱《突然想起你》。Gordon與Gao的表演項目為《Desire》。12號 陳曉希(小雞)與Rover的亨仔合唱《無盡》，19號黃日禧(Dave)與Sica合唱《In Your Eyes》，非常可愛，被強尼指充滿粉藍泡泡。34號丘藍與陳泳伽（Winka）合唱《一個男人和一個女人》，丘藍對於參加《造星VI》感到神奇和感恩。41號范卓賢(Jacky Fan)與王希晉合唱《約定重生曙光下》。Ian Hannz與T Soul 田曜誠跳唱《Weiredos Party》，全場氣氛熱烈。之後有52號李學偉(DaiMa)與楊安妮（Win Win）合作表演《全民造星高等教育學校》。73號 陳頴業Yip sir與香胤宅合跳《Journal To The ___遊記》，Yip sir表示只要保持善良的心，就可以不停創作自己喜歡的事。92號關曉隆(Bosco Kwan)與李芯駖跳唱《Closer》，Bosco Kwan感恩在追夢的過程，能激勵別人一起追夢。63號王偉俊（Teller）與肥仔合唱《Trouble Wednesday》，Teller表示參加《造星VI》後學會了好好享受別人的讚美。身為導師的Gin Lee和梁祖堯向隊員說出感受。

 

