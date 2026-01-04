55歲前TVB一線花旦淡出5年  罕復出驚現蘋果肌下垂  網民撐有氣質分享機上舉動證好人品

現年55歲的「長腿女神」萬綺雯，昔日憑亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》中「馬小玲」一角紅遍亞洲，其後轉投TVB亦拍攝了《老表，你好嘢》等多部膾炙人口的作品。近年淡出幕前的她，近日與鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀為內地跨年晚會合體，重現30年前《我和春天有個約會》的經典組合，勾起不少觀眾的集體回憶。

萬綺雯走樣現老態？

然而，這次久違的演出，卻讓這位昔日「凍齡女神」的真實狀態成為網民熱議的焦點。從現場影片可見，萬綺雯雖然風采依舊，但在近鏡頭下，臉上歲月的痕跡已經浮現。有網民直接指出，她不僅出現了雙下巴，蘋果肌亦有下垂跡象，已呈現老態。更有毒舌的網民慨嘆，當年的「馬小玲」如今已變成《我和殭屍有個約會》中其姑婆「馬丹娜」，直言「萬二蚊老咗好多」。

網民力撐萬綺雯「自然優雅地老去」

對於偶像容顏的變化，有忠實粉絲心碎表示：「萬二蚊就係馬小玲！馬小玲係唔會老架，好傷感……」。不過，大部分網民都力撐萬綺雯，認為年屆55歲有這樣的狀態已相當出眾，無需過份苛責。「人老係自然嘅事」、「55啦喎，打針又話人地假膠樣，自然啲又話人地老，想點呀」。不少人更欣賞她選擇優雅地老去：「自然優雅地老去，總好過整到面目全非」、「起碼塊面唔膠，自然老好靚及有氣質」。

萬綺雯飛機上舉動獲讚

除了外貌，萬綺雯的內在美同樣獲得讚賞。一名疑似曾為她服務的空姐在網上發文，大讚她真人「好有禮貌，非常有氣質」，並分享一件讓她印象深刻的軼事：「落機竟然會自己摺番張被放返喺個位度」，可見其教養與素質，由內而外散發出真正的女神氣質。

