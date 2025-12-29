80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B

近年淡出幕前的63歲商天娥，最近激罕現身，並已確認將會出席東方衛視的跨年節目，與經典劇集《我和春天有個約會》的好姊妹鄧萃雯、萬綺雯等再度同台，消息令不少劇迷大感雀躍！

商天娥臉頰圓潤精神好

鄧萃雯於微博分享合照，久未露面的商天娥戴著一頂深藍色漁夫帽，身穿紅色格仔恤衫。她對著鏡頭做出趣怪的嘟嘴表情，雖然臉頰比當年拍劇時圓潤飽滿，但氣色紅潤，可見精神狀態極佳。而在東方衛視發佈的另一張宣傳照中，商天娥以一頭清爽短髮示人，笑容滿面，展現出溫婉親切的一面。

相關閱讀：商天娥罕現身自爆舊情史！遇急色男首約會欲闖香閨：雖然靚仔都唔可以

商天娥婚姻生活幸福美滿

商天娥對上一部劇集已是2020年拍畢、2021年播出的《寶寶大過天》，劇集播出後不久，商天娥便低調離開TVB。商天娥近年大幅減產，享受平淡幸福的婚姻生活。商天娥於2010年與拍拖4年多的圈外商人李偉誠結婚，當時48歲的她覓得如意郎君，婚宴上劉嘉玲、吳君如、劉青雲等眾多圈中好友到場祝賀，星光熠熠。

相關閱讀：前港姐冠軍曹敏莉傳患病母親生日罕露面 容顏有驚人轉變 曾撞樣商天娥和藹慈祥

商天娥80年代已是當家花旦

商天娥1983年參加無綫電視藝員訓練班出道，早年曾與陶大宇、張國榮及吳啟華傳出緋聞，但一直未見她公開戀情。據悉，李偉誠早於80年代已對商天娥一見鍾情，但直到2005年兩人重逢後才展開追求。有指李偉誠曾任英皇投資部高層，近年自立門戶做照明系統生意。商天娥結婚時曾表示曾有生育兩個女兒的心願，但因遲婚未能如願，更表示除非有「意外」，否則不打算生育。婚後商天娥享受二人世界，雖然夫妻倆也曾考慮領養，惟最終因丈夫有潔癖等原因作罷。

相關閱讀：盧惠光商天娥等群星為一人慶生！患癌「御用惡人」攜妻到賀 腫瘤近肛門恐要開造口

商天娥演《儂本多情》走紅

商天娥80年代已是當家花旦，曾與張國榮合演《儂本多情》而走紅。之後在《義不容情》、《笑看風雲》等劇集中都有出色表現，而最為觀眾津津樂道的，莫過於90年代亞視經典劇《我和春天有個約會》中飾演的洪蓮茜。這次她宣布「出山」，參與東方衛視的跨年盛典，將與鄧萃雯、萬綺雯等《我和春天有個約會》的主角們合體演出，重現這部經典作品的風采。鄧萃雯在帖文中興奮地寫道：「你們期待今個除夕在東方衛視跨年盛典看見我們四姐妹嗎？」這次罕有的重聚，勢必勾起一代人的集體回憶。

相關閱讀：張國榮逝世20周年｜《儂本多情》 翻播重現商天娥40年前顏值巔峰 仲有4K修復鍾楚紅